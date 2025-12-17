Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

¿Cuánto ganará el campeón del Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después no solo en lo deportivo, sino también en lo económico.

17 de diciembre 2025 · 16:01hs
El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después no solo en lo deportivo, sino también por los premios. El Consejo de la FIFA aprobó una contribución récord para los seleccionados, en el marco de una reunión clave que también abordó temas de desarrollo juvenil y gobernanza.

La fortuna de premios que se repartirán en el Mundial

Según confirmó el organismo, se repartirán 727 millones de dólares entre los países que disputen el Mundial 2026, una cifra sin precedentes en la historia del torneo. De ese total, 655 millones de dólares estarán destinados exclusivamente a premios deportivos para los 48 seleccionados participantes, lo que representa un incremento del 50% respecto a la última Copa del Mundo.

La distribución de los premios contempla una escala progresiva según la posición final: el campeón se llevará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón recibirá 33 millones. El tercer puesto obtendrá 29 millones, el cuarto 27 millones, los equipos ubicados entre el quinto y el octavo lugar 19 millones, del noveno al decimosexto 15 millones, del 17° al 32° 11 millones, y los seleccionados que finalicen entre el 33° y el 48° puesto cobrarán 9 millones de dólares.

Además, cada selección clasificada recibirá 1,5 millones de dólares adicionales para gastos de preparación, lo que garantiza un ingreso mínimo de 10,5 millones de dólares para todas las asociaciones participantes. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al anunciar la medida.

De esta manera, el Mundial 2026 no solo será el primero con 48 equipos, sino también el más lucrativo de la historia. El aumento en los premios refleja el crecimiento comercial del torneo y el impacto global del fútbol, al tiempo que busca fortalecer a las federaciones participantes y ampliar la inversión en el desarrollo del deporte a nivel mundial

