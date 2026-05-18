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Lamine Yamal se perdería el debut de España en el Mundial 2026

La Selección de España recibió la mala noticia de que su gran estrella, el joven Lamine Yamal, se perdería el primer partido del Mundial

18 de mayo 2026 · 15:51hs
Lamine Yamal se perdería el debut de España en el Mundial 2026

La Selección de España recibió la mala noticia de que su gran estrella, el joven Lamine Yamal, se perdería el primer partido del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ya que no llegaría a recuperarse del todo para esa fecha de una lesión que sufrió en la pierna izquierda.

Una mala pata para España

El español se perderá el primer encuentro del combinado español, que será el 15 de junio a las 13 (hora de Argentina), cuando se enfrenten con Cabo Verde.

Yamal sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda a fines de abril al ejecutar un penal en el partido entre su equipo, el Barcelona, y el Celta de Vigo, un tipo de lesión que requiere entre seis y ocho semanas de recuperación.

Previamente, los dirigidos por Luis De La Fuente afrontarán dos amistosos para finalizar su preparación de cara a la cita mundialista. El primero de estos partidos será el 4 de junio contra Irak, mientras que solo cuatro días después se enfrentarán con Perú.

La preocupación en España no se limita solo al debut, ya que también corre riesgo la presencia de Yamal en la segunda fecha del Grupo H, donde tendrán como rivales a Arabia Saudita.

De todas maneras, tanto Cabo Verde como Arabia Saudita son rivales de segundo orden, por lo que España no tendría problemas para superarlos aun sin Yamal.

El debut de la joya española se daría recién en la tercera y última fecha, cuando se mida con Uruguay. Este partido será de vital importancia, ya que la selección que finalice segunda en el Grupo H podría ser el rival de Argentina en los 16avos de final.

España Lamine Yamal Mundial
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