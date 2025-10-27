Cuántos se fueron en el año tras la salida de Kily González de Platense

Kily González fue despedido como entrenador de Platense, en un 2025 para el olvido tras su ida de Unión. El informe de todas las salidas del año.

La temporada 2025 del fútbol argentino se convirtió en un verdadero termómetro de la paciencia de los clubes con sus cuerpos técnicos. Con la fecha 13 del Clausura, la Liga Profesional volvió a evidenciar la inestabilidad que se vive en los bancos: cuatro entrenadores más quedaron sin trabajo en apenas unos días, entre ellos Kily González , quien fue cesanteado en Platense, según un informe de TyC Sports, que detalla todas las partidas durante el año.

Cristian Fabbiani pagó la derrota ante Argentinos Juniors y dejó Newell’s en una situación crítica en la tabla anual. Simultáneamente, Walter Ribonetto se despidió de Godoy Cruz tras caer frente a Lanús, ambos equipos tocando la zona baja del certamen. Más tarde, el golpe llegó para Lucas Pusineri , cuyo ciclo en Atlético Tucumán terminó tras la derrota ante San Lorenzo por 2-1. Y Platense también sufrió un cimbronazo: Cristian Kily González acordó su salida luego de un 3-0 frente a Independiente. Estos movimientos se suman a la salida previa de Alejandro Orfila de Gimnasia, evidenciando la rotación constante que caracteriza al torneo.

En lo que va del año, 27 técnicos han dejado sus cargos, un número que refleja no solo la presión del resultado inmediato, sino también una temporada cargada de decisiones polémicas y sorpresas. Entre los casos más llamativos está el de Diego Cocca, que se fue de Talleres sin dirigir un solo partido por diferencias con la dirigencia, y la renuncia de Favio Orsi y Sergio Gómez después de ganar el campeonato con Platense, un gesto poco habitual en un fútbol que suele premiar los logros con continuidad.

Gimnasia, en particular, se ha convertido en el símbolo de la inestabilidad: asumió Marcelo Méndez en abril de 2024 y se fue tras solo dos jornadas; su reemplazante Diego Flores también abandonó poco después para dar paso a Alejandro Orfila, quien ahora también cierra su ciclo, convirtiéndose en el tercer técnico que deja al club en la misma temporada.

Este desfile de entrenadores subraya una tendencia alarmante: en Argentina, dirigir no es un oficio, es una prueba de resistencia. La presión de resultados, la necesidad de puntos y la impaciencia de las dirigencias han convertido a los banquillos en un terreno movedizo, donde la permanencia rara vez supera los meses, y el margen de error se mide en jornadas.

El listado completo de técnicos que abandonaron sus clubes en 2025 incluye nombres con distintos perfiles: desde campeones recientes hasta entrenadores que apenas alcanzaron a instalarse, reflejando un fútbol que castiga sin contemplaciones y premia la eficacia inmediata.

Todos los técnicos que dejaron en 2025