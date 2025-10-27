Uno Santa Fe | Unión | Unión

La pieza clave de Unión que jugará un partido al "límite" en Rosario ante Newell's

Pensando en la visita a Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura, hay un jugador fundamental de Unión que tendrá un partido aparte

27 de octubre 2025 · 17:30hs
La pieza clave de Unión que jugará un partido al límite en Rosario ante Newells

Pensando en la visita a Newell's del próximo viernes, desde las 21.15, por la fecha 14 de la zona A del Clausura, Unión enfrenta un desafío extra, ya que Lautaro Vargas tendrá un partido al límite, cuando el objetivo es sostener el lugar en zona de playoffs.

• LEER MÁS: Unión puso primera: la semana arrancó con la mira en Rosario y los playoffs

El lateral llegó a las cuatro amarillas en la goleada pasada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril. De recibir otra tarjeta en Rosario, se perderá el compromiso en Santa Fe frente a Barracas Central, que aún no tiene fecha confirmada.

• LEER MÁS: Unión recuperó su mejor versión en el momento crucial del Clausura

Lautaro Vargas, en alerta amarilla en Unión

Vargas fue amonestado en las jornadas 1, 8, 10 y 13, por lo que su participación se convierte en un tema estratégico para el equipo dirigido por Leonardo Madelón.

Vargas está en capilla con cuatro amarillas en Unión.

En el Marcelo Bielsa, el Tate no solo buscará un buen resultado para mantenerse en zona de playoffs, sino que también deberá manejar con cuidado la presencia de Vargas, pieza fundamental en el equilibrio defensivo y ofensivo del equipo.

• LEER MÁS: Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Cada acción y cada roce con la pelota tendrán un doble significado: sumar para Unión y, al mismo tiempo, cuidar a uno de sus hombres de mayor importancia.

• LEER MÁS: Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Así, la visita a Rosario tendrá un condimento especial: más allá del resultado, habrá un partido dentro del partido, con Vargas como protagonista principal.

