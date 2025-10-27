Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

La dirigencia de Platense decidió cesantear al Kily González y la prioridad es concretar la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Cristian "Kily" González dejó de ser el entrenador de Platense . La dura goleada 3-0 sufrida a manos de Independiente fue la última función del entrenador en Vicente López y emerge la posibilidad que asuma la dupla Flavio Orsi-Sergio Gómez, a la cual reemplazó cuatro meses atrás.

Luego de no hablar en conferencia de prensa tras caer en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini se concretó el éxodo del ex-Rosario Central y Unión, que no logró sacar al Calamar de la fuerte crisis futbolística en la que se vio inmerso luego de conseguir el Torneo Apertura, el primer título en su historia.

La escuadra de Vicente López no gana desde la fecha 8 y sumó su segunda caída de forma consecutiva, al perder días atrás ante Rosario Central. Un ciclo cuestionado por los hinchas, disconformes por la realidad del Calamar, donde en catoce presentaciones logró tan solo dos victorias (San Lorenzo en la fecha 5 y contra Defensa y Justicia, en la fecha 8). Con cinco igualdades y siete derrotas completando su registro.

Al concretarse el éxodo del Kily, la primera opción que aparece en el Calamar es la del retorno de la dupla Orsi-Gómez, que dejaron el cargo tras obtener el Torneo Apertura y fueron reemplazado por González.

Si bien argumentaron un "desgaste con la dirigencia", su vínculo con la comitiva liderada por Sebastián Ordoñez es positivo y emergen con la primera opción ante la vacancia en el cargo, con el agregado de ser muy queridos por los hinchas y contar con gran identificación con la institución ya que ambos surgieron de sus divisiones inferiores. Una posibilidad concreta y cuyas charlas formales se esperan que inicien en las próximas horas.