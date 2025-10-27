Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

La dirigencia de Platense decidió cesantear al Kily González y la prioridad es concretar la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

27 de octubre 2025 · 09:02hs
Platense decisió cesanter al Kily González.

Platense decisió cesanter al Kily González.

Cristian "Kily" González dejó de ser el entrenador de Platense. La dura goleada 3-0 sufrida a manos de Independiente fue la última función del entrenador en Vicente López y emerge la posibilidad que asuma la dupla Flavio Orsi-Sergio Gómez, a la cual reemplazó cuatro meses atrás.

Platense despidió al Kily González

Luego de no hablar en conferencia de prensa tras caer en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini se concretó el éxodo del ex-Rosario Central y Unión, que no logró sacar al Calamar de la fuerte crisis futbolística en la que se vio inmerso luego de conseguir el Torneo Apertura, el primer título en su historia.

La escuadra de Vicente López no gana desde la fecha 8 y sumó su segunda caída de forma consecutiva, al perder días atrás ante Rosario Central. Un ciclo cuestionado por los hinchas, disconformes por la realidad del Calamar, donde en catoce presentaciones logró tan solo dos victorias (San Lorenzo en la fecha 5 y contra Defensa y Justicia, en la fecha 8). Con cinco igualdades y siete derrotas completando su registro.

Al concretarse el éxodo del Kily, la primera opción que aparece en el Calamar es la del retorno de la dupla Orsi-Gómez, que dejaron el cargo tras obtener el Torneo Apertura y fueron reemplazado por González.

Si bien argumentaron un "desgaste con la dirigencia", su vínculo con la comitiva liderada por Sebastián Ordoñez es positivo y emergen con la primera opción ante la vacancia en el cargo, con el agregado de ser muy queridos por los hinchas y contar con gran identificación con la institución ya que ambos surgieron de sus divisiones inferiores. Una posibilidad concreta y cuyas charlas formales se esperan que inicien en las próximas horas.

Platense Kily González Independiente
Noticias relacionadas
todo el programa del oficial prefederal, el cuadrangular repechaje y la a2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

cust forzo un desempate ante alma en una serie semifinal en el clausura femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

kimberley, arroyo leyes y union y progreso, a semifinales del promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

costas convoco una despedida para el plantel de racing antes de la semifinal de libertadores

Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de Libertadores

Lo último

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Último Momento
Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras