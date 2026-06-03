Cudaio presentó la séptima edición de su Maratón por la Donación de Órganos

En el Cemafé se hizo el lanzamiento de la Maratón del domingo organizada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio)

La séptima edición de la Maratón por la Donación de Órganos organizada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos ( Cudaio ) reunirá este domingo a 600 corredores en Santa Fe , duplicando por segundo año consecutivo la cantidad de participantes respecto de la edición anterior.

La actividad, que se desarrollará desde las 9 en el Centro Deportivo Municipal, combina deporte, concientización y solidaridad para promover la donación de órganos y tejidos.

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Se presentó la Maratón del Cudaio

La presentación se realizó este miércoles en el auditorio del Cemafe, con la participación de la directora de Cudaio, Cecilia Andrada; el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti; el director de Eventos Deportivos de la Municipalidad de Santa Fe, Emiliano Arredondo; y el representante de Maratonistas Santafesinos, Leonardo Laperchia.

Andrada destacó que la competencia se desarrollará en un contexto especialmente significativo para la temática, luego de la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y de la promulgación de la ley que incorpora la Semana Provincial de la Donación de Órganos al calendario escolar santafesino, promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y a partir de una iniciativa del senador Leonardo Diana. “Esta maratón celebra la vida. La hacemos para homenajear tanto a las familias de los donantes como a los pacientes trasplantados, que son el retrato vivo de que se puede seguir después”, señaló.

La directora de Cudaio remarcó además que el crecimiento de la convocatoria superó las expectativas de la organización y recordó que, aunque los cupos para las categorías competitivas ya están completos, continúa abierta la invitación a participar de la caminata integradora gratuita. “En cada edición se suman personas trasplantadas y familias que han acompañado procesos de donación. Corremos para todos ellos”, afirmó.

La maratón contará con dos distancias competitivas, de 5 y 10 kilómetros, y una caminata integradora de 2 kilómetros, gratuita y sin inscripción previa. El circuito se desarrollará íntegramente en la zona ribereña de la capital provincial, con largada y llegada en el Centro Deportivo Municipal, recorriendo sectores emblemáticos como las costaneras Oeste y Este y el Puente Colgante. El trazado será totalmente asfaltado, contará con puestos de hidratación, señalización de kilometraje y servicios destinados a garantizar la seguridad y comodidad de los participantes.

Maletti valoró el impacto de la propuesta para visibilizar la importancia de la donación de órganos y fomentar la actividad física. “La actividad deportiva salva vidas. Como nos pide permanentemente el gobernador Maximiliano Pullaro, queremos estar presentes en el territorio acompañando estas iniciativas, porque ayudan a construir hábitos saludables, generan espacios de encuentro y acompañan a quienes atraviesan procesos de salud complejos”, sostuvo.

Laperchia resaltó la incorporación de una nueva distancia competitiva de 5 kilómetros y consideró que el rápido agotamiento de los cupos refleja el crecimiento de la propuesta. “Hoy hay muchísimas carreras y alternativas para los corredores. Que hayan elegido esta maratón y que los cupos se hayan completado es una gran satisfacción y el resultado de un trabajo articulado entre todas las instituciones”, concluyó.