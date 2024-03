Daniel Parejo a Vinicius: "A mi me dicen borracho y no le hago gestos a la gente"

"Cuando juegas en el Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas", dijo Parejo, quien agregó: "Pero yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa, y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra".

Vinicius Jr. fue claro sobre el impacto emocional que tienen estos incidentes en él y su familia. En una conferencia de prensa reciente, el jugador brasileño habló sobre las dificultades que enfrenta, tanto él como su padre, debido al racismo. Expresó su frustración por la falta de sanciones y la impunidad que rodea a los perpetradores de estos actos discriminatorios.

"Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo", dijo Vinicius, visiblemente afectado. "Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan. He luchado mucho con todo lo que me ha pasado. Es agotador estar solo".

El jugador también hizo un llamado a la educación y la responsabilidad de los padres en la enseñanza de valores de igualdad, destacando la importancia de combatir el racismo desde la raíz.

"Quiero asegurarme de que la gente en el mundo pueda evolucionar, mejorar, que podamos tener igualdad", expresó Vinicius. “Quiero seguir luchando por esto”, cerró.