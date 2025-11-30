Uno Santa Fe | Ovación | Inter Miami

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

El Inter Miami de Lionel Messi superó por 5-1 a Ney York City, ganó la Conferencia Este y jugará la final de la MLS.

30 de noviembre 2025 · 09:20hs
De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

Inter Miami se consagró campeón de la Conferenia Este de la MLS al vencer por una goleada de 5-1 al Ney York City.

Las “Garzas” consiguieron su primer título de conferencia y clasificaron a la gran final de la MLS donde esperan por el ganador de San Diego o Vancouver.

Los goles del encuentro los marcaron Tadeo Allende a los 14 minutos y a los 23 del primer tiempo, Justin Haak descontó antes que termine la primera mitad. En el complemento, Mateo Silvetti a los 22, Telasco Segovia a los 38 y Tadeo Allende a los 44 completando su Hat-Trick, sellaron la goleada del conjunto de Miami.

Inter Miami tomó el control del partido desde temprano, pero pasó algunos momentos de incomodidad antes de romper el cero. Tras un inicio parejo y con presión alta de New York City, las “Garzas” recién pudieron generar peligro a los 14 minutos, cuando un centro de Lionel Messi encontró la cabeza de Silvetti. Dos minutos después llegó la apertura del marcador: Tadeo Allende peleó una pelota dentro del área, ganó el duelo mano a mano y fusiló a Matt Freese para el 1-0.

El equipo de Javier Mascherano creció con el gol y, a los 23, volvió a golpear con un cabezazo impecable de Allende tras un centro preciso de Jordi Alba. Aunque el local dominaba, la visita encontró aire a los 36 minutos con un testazo de Haak para el descuento.

El complemento arrancó con varios cambios en ambos equipos y con pocas situaciones de peligro. La tensión se elevó cuando New York City amenazó con un tiro cruzado que obligó a Ríos Novo a una atajada formidable a los 20 minutos.

El quiebre para la victoria y el título del Inter Miami

Esa acción fue un punto de quiebre: segundos más tarde, Messi recuperó protagonismo al meter un pase filtrado que Silvetti transformó en el 3-1 con un remate cruzado. Ya con la diferencia más amplia, Mascherano continuó moviendo el banco y dio ingreso a Segovia, quien aportó frescura en ataque.

Embed

Y esa frescura rindió frutos pronto: a los 38 minutos, Segovia armó una pared exquisita con Jordi Alba y definió de derecha para un golazo que sentenció el 4-1. Apenas minutos después, Silvetti dejó la cancha para que ingresara Luis Suárez, en medio de un estadio que ya celebraba la inminente consagración.

El cierre fue a puro festejo. A los 44 minutos, Allende coronó su noche soñada con el tercer gol personal y el quinto de Inter Miami, desatando la fiesta en Florida.

Con el 5-1 final, las Garzas aseguraron el título de la Conferencia Este y su primer boleto a la gran final de la MLS, donde el próximo sábado buscarán el campeonato ante San Diego FC o Vancouver Whitecaps.

Inter Miami Lionel Messi Conferencia Este
Noticias relacionadas
boca y argentinos, por un lugar en las semifinales del clausura

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

en vivo: colapinto quiere pisar fuerte en el gran premio de qatar de formula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Alejandro Molinas, capitán de Santa Fe, en la victoria ante Oeste de Buenos Aires.

Se puso en marcha el 41° Seven de la República en Paraná

Ramón Díaz dejó de ser el DT de Inter de Porto Alegre.

Inter de Porto Alegre despidió a Ramón Díaz tras caer en zona de descenso

Lo último

Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Último Momento
Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami fue campeón de la Conferencia Este

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Ovación
Banco Provincial se consagró campeón del Clausura Griselda Weimer

Banco Provincial se consagró campeón del Clausura Griselda Weimer

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

Boca y Argentinos, por un lugar en las semifinales del Clausura

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Deportivo Madryn y Estudiantes (RC), por el gran salto a Primera División

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL