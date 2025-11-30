Uno Santa Fe | Ovación | Recopa Sudamericana

Recopa Sudamericana 2026: cuándo y dónde se jugará

La Conmebol ya confirmó los días que se disputará una nueva edición de la Recopa Sudamericana, entre Lanús y Flamengo.

30 de noviembre 2025 · 10:13hs
Conmebol ya definió los días que se jugará la Recopa Sudamericana 2026 entre Flamengo y Lanús, los ganadores de los torneos continentales de este año.

Será en el estadio del equipo que ganó la Copa Sudamericana, por lo que La Fortaleza del “Granate” será el estadio que albergará el primer encuentro el 18 de febrero.

Por su parte, la vuelta se jugará en Brasil, con posible sede el Maracaná, el 25 del mismo mes.

La Recopa Sudamericana, primer título en disputa del 2026

Como viene siendo hace rato, el torneo será el primer título continental de Conmebol en el año, donde Lanús llega tras superar por penales a Atlético Mineiro en la Sudamericana, mientras que Flamengo superó a Palmeiras por 1-0 en el tiempo reglamentario.

La última edición disputada fue entre Racing y Botafogo, en la que el equipo de Avellaneda se quedó con el campeonato tras ganar 2-0 los dos encuentros con un global de 4-0.

