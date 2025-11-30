Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Franco Colapinto partirá desde la última posición en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, tras un sprint y una clasificación para el olvido con el Alpine.

30 de noviembre 2025 · 08:49hs
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, que este domingo tiene su carrera final.

La penúltima segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

En la carrera sprint el ganador fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien dominó de principio a fin y recordó la distancia a 22 puntos con el líder del campeonato, que es el británico Lando Norris (McLaren). A su vez, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y está a 25 puntos del líder.

La carrera contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien está teniendo un fin de semana verdaderamente para el olvido, y saldrá desde la última posición.

A qué hora la carrera del Gran Premio de Qatar de la F1

Este domingo es la carrera del GP de Qatar desde las 13 de la mañana de la Argentina.

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Colapinto Qatar Fórmula 1
