Unión y El Quillá deberán jugar un desempate para definir al campeón del Clausura

Este sábado concluyó la última fecha del Clausura Narela Gómez de la máxima división liguista, donde todos los partidos se jugaron en simultáneo por las cuestiones que debían definirse. En este sentido Unión y El Quillá ganaron sus respectivos encuentros y tras la igualdad en puntos, protagonizarán un partido desempate para dirimir al campeón de la Primera A de la Liga Santafesina. La Salle y Juventud Unida al igualar en la última colocación también deberán desempatar, en este caso, el que pierde, juega la Promoción ante Peñarol de la B.