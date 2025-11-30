Uno Santa Fe | Ovación | semifinalistas

Se definieron los cuatro semifinalistas del 41° Seven de la República

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby jugarán semifinales de Bronce, mientras que los cruces por el Oro serán Córdoba con la UER y Nordeste con URBA.

30 de noviembre 2025 · 10:54hs
Santa Fe jugará este domingo semifinales de copa de Bronce en el Seven de la República. Foto gentileza Gero Uranga

La ciudad de Paraná, Entre Ríos, vivió una intensa jornada a puro rugby con el inicio de la 41ª edición del Seven de la República Copa Imperial masculino y la 9ª edición del certamen femenino. La tradicional competencia rugbistica, organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), reunió a los seleccionados de todo el país, y dejó definidos a los protagonistas que disputarán las instancias finales este domingo.

Tras un primer día lleno de acción, quedaron definidos los cruces de las semifinales de la Zona Campeonato masculina: Por la copa de Oro Masculina, Cordobesa enfrentará a Entrerriana, mientras que Nordeste se medirá con Buenos Aires. Por la Copa de Plata, los duelos serán entre Rosario vs. Cuyo por un lado, y Mar Del Plata frente a Tucumán. La pelea por el Bronce continuará con los encuentros Sanjuanina vs. Salta y Santafesina vs Alto Valle, mientras que las semifinales para luchar por la permanencia tendrá los partidos entre Santiagueña y Misiones por un lado y Oeste vs. Uruguay por el otro.

El seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby se impuso por 19 a 7 a Oeste de Buenos Aires, mientras que cayó frente a la Unión de Rugby de Mar del Plata por 19 a 10, y anteriormente, fue derrotado por la Unión de Rugby del Nordeste por 24 a 5. En consecuencia, en la presente jornada de domingo, jugará semifinales de copa de Bronce, a partir de las 16.40, frente al representativo de la Unión de rugby del Alto Valle.

Jornada 2 Seven masculino (domingo 30 de noviembre):

  • Semi Posicionamiento: Santiagueña vs. Misiones
  • (16:20hs)Semi Posicionamiento: Oeste vs. Uruguay
  • (16:20hs)Semi Bronce: Sanjuanina vs. Salta
  • (16:40hs)Semi Bronce: Santafesina vs. Alto Valle
  • (16:40hs)Semi Plata: Rosario vs. Cuyo
  • (16:40hs)Semi Plata: Mar Del Plata vs. Tucumán
  • (17:00hs)Semi Oro: Cordobesa vs. Entrerriana
  • (17:00hs)Semi Oro: Nordeste vs. Buenos Aires
  • (17:00hs) Copa de Bronce (9°): Ganador P 47 v Ganador P 48
  • (19:40hs)Copa de Plata (5°): Ganador P 49 v Ganador P 50
  • (20:00hs)Copa de Oro (1°): Ganador P 51 v Ganador P 52 (20:40hs)
Se definieron los finalistas del Chijí Serenotti de reserva

Recopa Sudamericana 2026: cuándo y dónde se jugará

Selección argentina de talla baja cayó ante Paraguay en la final de la Copa América

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Escándalo en Colón: impugnan a la lista de Ricardo Luciani y piden suspender las elecciones

Condenaron a un hombre a cinco años de prisión por llevar en un remís cocaína para vender al menudeo

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Hoy es el Día Nacional del Mate en Argentina: cómo prepararlo, según la inteligencia artificial

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

En VIVO: Colapinto quiere pisar fuerte en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Agenda del básquet de Unión en diciembre: fechas, rivales y estadios confirmados

Argentina vuelve al Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la IBA en Dubai

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL