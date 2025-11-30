Se definieron los cuatro semifinalistas del 41° Seven de la República

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby jugarán semifinales de Bronce, mientras que los cruces por el Oro serán Córdoba con la UER y Nordeste con URBA.

La ciudad de Paraná, Entre Ríos, vivió una intensa jornada a puro rugby con el inicio de la 41ª edición del Seven de la República Copa Imperial masculino y la 9ª edición del certamen femenino. La tradicional competencia rugbistica, organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), reunió a los seleccionados de todo el país, y dejó definidos a los protagonistas que disputarán las instancias finales este domingo.

Tras un primer día lleno de acción, quedaron definidos los cruces de las semifinales de la Zona Campeonato masculina: Por la copa de Oro Masculina, Cordobesa enfrentará a Entrerriana, mientras que Nordeste se medirá con Buenos Aires. Por la Copa de Plata, los duelos serán entre Rosario vs. Cuyo por un lado, y Mar Del Plata frente a Tucumán. La pelea por el Bronce continuará con los encuentros Sanjuanina vs. Salta y Santafesina vs Alto Valle, mientras que las semifinales para luchar por la permanencia tendrá los partidos entre Santiagueña y Misiones por un lado y Oeste vs. Uruguay por el otro.

El seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby se impuso por 19 a 7 a Oeste de Buenos Aires, mientras que cayó frente a la Unión de Rugby de Mar del Plata por 19 a 10, y anteriormente, fue derrotado por la Unión de Rugby del Nordeste por 24 a 5. En consecuencia, en la presente jornada de domingo, jugará semifinales de copa de Bronce, a partir de las 16.40, frente al representativo de la Unión de rugby del Alto Valle.

Jornada 2 Seven masculino (domingo 30 de noviembre):