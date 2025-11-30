Uno Santa Fe | Ovación | Seleccion argentina de talla baja

Selección argentina de talla baja cayó ante Paraguay en la final de la Copa América

La selección argentina de talla baja perdió la final de la Copa América ante Paraguay por penales, tras un 4-4 vibrante que se definió en Luque.

La selección argentina de talla baja dejó todo pero no logró coronarse en la Copa América, al caer por penales frente a Paraguay luego de un emotivo 4-4 que mantuvo en vilo a todo el Ueno COP Arena de Luque. El equipo nacional llevó el duelo al alargue en la última jugada, aunque no pudo sostener esa reacción en la definición.

Selección argentina de talla baja: un partido cargado de tensión

El inicio mostró a ambos protagonistas decididos a imponer condiciones, con situaciones constantes y un clima caliente en las tribunas. El conjunto local cerró la primera etapa 3-2 arriba gracias a la brillante actuación del Mágico Ruiz, autor de dos goles que complicaron al equipo albiceleste.

Pese a ello, Argentina recuperó terreno con un penal ejecutado por Catriel Brasesco, quien encontró revancha tras fallar un tiro libre minutos antes.

Copa América de talla baja: el golpe en el alargue y la reacción final

El suplementario comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. Un remate de Arturo Florentín puso el 4-3 para Paraguay y exigió otra remontada argentina. Brasesco tuvo una chance clara, pero el arquero respondió firme. Cuando parecía que todo estaba sentenciado, Carlos Sánchez anotó el agónico empate para forzar la serie desde los doce pasos.

Allí, la suerte estuvo del lado guaraní: Argentina falló tres remates y Paraguay convirtió los dos que ejecutó para sellar su segundo título continental.

Camino de Argentina en la Copa América

El equipo nacional había llegado invicto a la final tras un rendimiento arrollador en la Zona B: goleó a Colombia, México y Guatemala, venció a Brasil y ratificó su nivel en cuartos y semifinales con triunfos ante Estados Unidos y Bolivia. Paraguay, por su parte, arribó al partido decisivo tras superar a Brasil en su llave.

Paraguay, nuevo líder continental

Con esta consagración, Paraguay alcanzó su segunda Copa América de talla baja y se convirtió en el país con más títulos en la disciplina. En ediciones anteriores, ambos seleccionados habían protagonizado partidos decisivos, alimentando una rivalidad que volvió a quedar en evidencia en una final cargada de emoción.

