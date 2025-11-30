Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

Iván Udrizard, presidente de Kimberley, contó todos los avances del club durante su gestión y palpitó la final del Promocional ante Unión y Progreso.

En medio de una agenda cargada, entre su labor en el Concejo y los entrenamientos, Iván Carlos Udrizard, presidente del Club Kimberley y jugador del equipo Promocional, dialogó sobre el presente y futuro de la institución, destacando el trabajo realizado bajo su gestión y el impulso que se busca darle nuevamente al básquet. Este domingo, desde las 20 }en el estadio Malvinas Argentinas de República del Oeste, el equipo disputará el segundo punto de la final ante Unión y Progreso, tras haber ganado el primer juego en el Cándido Arrúa.

“Terminé hace media hora la sesión en el Consejo, vine un rato al estudio y después me voy a entrenar”, contó entre risas, evidenciando el ritmo intenso con el que transita sus días. Y ese compromiso parece trasladarse al club: “Hace más de un año que venimos trabajando para rescatar a toda la gente que pasó por Kimberley y reinsertarla. Queremos que vuelvan a sentirse parte, que den una mano desde el lugar que puedan. Lo que se vio el otro día —tanto en la cancha como por YouTube— es la familia kimberleña volviendo a su casa”.

Un torneo que dejó de ser “promocional”

Udrizard, quien disputará su séptima final consecutiva, destacó el salto de calidad del certamen: “Ya no es más un torneo de relleno. Se entrena, se respeta la competencia, se prepara. El Promocional hoy es altamente competitivo, muchos equipos arman planteles buscando mejorar año a año. Mantenemos el nombre, pero hace tiempo dejó de ser solo para promocionar el básquet”.

El dirigente aseguró que cambiar la sede para el encuentro del domingo fue una decisión pensando más en el espectáculo que en lo deportivo. “En cancha de ellos ya jugamos una final y había gente amontonada. Esta vez será televisada, así que buscamos que pueda entrar la misma o mayor cantidad de público”. La expectativa es alta y la transmisión comenzará a las 19:45.

Obras y crecimiento institucional

Kimberley atraviesa un proceso de renovación impulsado por su Comisión Directiva. “Recuperamos la concesión del bar, mejoramos el gimnasio, cambiamos luminarias, pintamos los aros, paredes, arreglamos baños e hicimos reformas en el quincho y la cantina. Todo de a poco, como puede cualquier club, pero siempre con la intención de crecer”.

En materia formativa, Kimberley logró un crecimiento notable: de 35 chicos a principios de año, hoy el club cuenta con cerca de 70. “Nuestro objetivo es llegar a 100 para tener todas las categorías, desde escuelita hasta primera. Estamos en ese camino”, afirmó. Uno de los cambios más relevantes fue el salto del torneo Desarrollo al Oficial en divisiones inferiores, apostando a elevar el nivel competitivo.

Kimberley.jpg

Además, el club implementará en verano una Escuela de Básquet Vacacional, con varios referentes locales, donde se replicará una experiencia altamente valorada que llevan adelante en Regatas.

En primera, los avances también son evidentes: “Mejoramos la plantilla y los resultados. Estamos buscando cerrar la reclasificación entre el quinto y sexto puesto, superando lo hecho el año pasado. Esto es un proceso, los frutos no se ven de un día para el otro, pero sabemos que estamos en el camino correcto”.

“El club es la segunda escuela”

Udrizard puso especial énfasis en el rol social de las instituciones deportivas: “Necesitamos que la gente vuelva a los clubes como antes. Que los chicos no estén en la calle, sino adentro de un club. Después de la escuela, no hay mejor lugar. El club forma para la vida, no solo para el deporte”.

Defendió la importancia de recuperar dinámicas sociales que se fueron perdiendo y poner al club “donde estuvo siempre: como espacio de contención, encuentro y valores”.