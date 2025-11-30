Choque múltiple en Nelson: murió uno de los jóvenes trasladados al hospital Cullen

Rodrigo De Monte, de 27 años, falleció este sábado por la tarde en el hospital Cullen tras el grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada sobre la ruta nacional 11

Este sábado por la tarde se confirmó la muerte de Rodrigo De Monte , de 27 años, en el hospital José María Cullen . El joven era uno de los dos ocupantes de una camioneta VW Amarok involucrada en un triple choque registrado en la madrugada del mismo día sobre la ruta nacional 11 , a la altura de la localidad de Nelson .

El otro hombre que viajaba con De Monte también había sido trasladado al Cullen, aunque posteriormente fue derivado a un sanatorio privado de la capital provincial. Ambos jóvenes eran residentes de Nelson.

choque nelson 2

El siniestro

Tal como informó UNO Santa Fe en las primeras horas del sábado, el choque ocurrió antes de la 1 de la madrugada, por causas que aún están bajo investigación. Un camión con acoplado terminó incrustado contra el edificio de la ex fábrica Milkaut, ubicado entre las calles Bautista Lanso y Alejandro Contini.

En el mismo incidente, una camioneta utilitaria Peugeot fue impactada en uno de sus laterales. Su conductor logró controlar el rodado y detenerlo de emergencia sobre la banquina.

La VW Amarok negra, en la que se trasladaban De Monte y su acompañante, se estrelló contra las rejas metálicas de un inmueble deshabitado. Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia al hospital Cullen, donde finalmente De Monte falleció como consecuencia de las graves heridas.

Peritajes y búsqueda de testigos

Los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en el lugar del siniestro, cuyos resultados provisorios ya fueron elevados. En paralelo, efectivos de la Comisaría 15ª relevaron la zona en busca de testigos y de imágenes de videovigilancia, tanto públicas como privadas, con el fin de reconstruir la mecánica del choque.

La novedad del fatal desenlace fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó un informe médico detallado al personal del hospital Cullen para establecer con precisión las lesiones que provocaron la muerte de De Monte.