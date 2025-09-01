Uno Santa Fe | Ovación | Messi

De la Vega explicó su cruce con Messi y De Paul en la final de la Leagues Cup

La Leagues Cup no solo dejó el título de Seattle Sounders ante Inter Miami, sino también el cruce de Pedro De la Vega con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

1 de septiembre 2025 · 17:31hs
De la Vega explicó su cruce con Messi y De Paul en la final de la Leagues Cup

La final de la Leagues Cup 2025 no solo dejó la consagración de Seattle Sounders ante Inter Miami por 3-0, sino también un episodio que captó la atención: el cruce de Pedro De la Vega con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Tras el partido, el delantero argentino aclaró lo sucedido y dejó en claro su respeto hacia los campeones del mundo.

La revelación de Pedro De La Vega sobre el cruce con Lionel Messi

“Para mí son lo más grande que tenemos, campeones del mundo, ídolos míos. Son cuestiones del partido, traté de enfocarme en el partido y no tomarme tanto eso, porque enfrentarte a esos jugadores, siendo argentino, lleva otra presión, pero traté de estar concentrado”, explicó el ex Lanús al ser consultado sobre el momento de tensión vivido en el campo de juego.

El atacante, que fue elegido mejor jugador del torneo, remarcó que el roce fue parte del juego y no algo personal: “Son situaciones normales que se dan en una final y más contra futbolistas de esa jerarquía. La verdad es que los admiro mucho y no voy a dejar de hacerlo por un cruce dentro de la cancha”, bajando el tono a cualquier polémica.

Además, el joven delantero destacó lo especial que fue enfrentarse a dos referentes de la Selección Argentina: “Uno los ve desde chico, festejé con todo el Mundial que ellos ganaron y ahora me toca jugar contra ellos en una final. Es algo único y lo disfruté mucho, más allá del nerviosismo del momento”.

Con su madurez para afrontar la situación y la consagración con Seattle, De la Vega cerró la polémica con un mensaje de admiración. “Siempre va a ser un orgullo compartir una cancha con jugadores de ese nivel. El fútbol tiene estas cosas, pero el respeto es total”, concluyó.

Messi Pedro de la Vega Leagues Cup
