De Paul fue a ver a Tini, alzó la copa y abrió su corazón

"Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida, la amo mucho. Llegó para darle luz a mi vida", manifestó el futbolista del Atlético Madrid quien además reveló: "En el peor momento del Mundial, ella se tomó un avión y vino a verme".

Rodrigo De Paul ya había anunciado durante las horas previas que iría al show como invitado y lo hizo junto a su hija Francesca, e incluso compartió una foto con ella debajo del escenario.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1606213021239455747 ¡EL HOMENAJE A DE PAUL EN EL SHOW DE TINI! El recital de la cantante contó con la presencia de Motorcito y la Copa del Mundo a pleno con el público.pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así es que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, afirmó Rodrigo De Paul, ante los suspiros de las presentes.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1606239133621420038 "EN EL PEOR MOMENTO DEL MUNDIAL, ELLA SE TOMÓ UN AVIÓN Y VINO A DARME UN ABRAZO"



Rodrigo De Paul estuvo junto a Tini en el show que la artista brindó este jueves y le dedicó estas palabras. pic.twitter.com/YB1oXLdW1b — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 23, 2022

Luego, en Instagram, De Paul compartió una foto y escribió: "TE ADMIRO. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Número 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le ponés a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN".

La respuesta de Tini no tardó en llegar: "QUE MOMENTO TANLINDOOOO yo también te admiro y amo Rodrigo, gracias por estar, me hacés muy feliz".

Según una encuesta realizada por la Revista Caras de Brasil, donde votaron más de 800.000 personas, Rodrigo De Paul fue elegido el futbolista más sexy del Mundial Qatar 2022.