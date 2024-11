De Paul: "Los equipos de Alfaro son duros para nosotros"

"Contento de estar nuevamente acá, sabemos que no será un rival fácil", explicó Rodrigo De Paul respecto a Paraguay.

"Los equipos de Alfaro siempre son duros para nosotros, tienen una idea clara. Va a ser difícil pero intentaremos traernos los tres puntos", agregó el mediocampista del Colchonero en diálogo con los medios de comunicación.

LEER MÁS: Qué equipo pondría Argentina para visitar a Paraguay

Sobre el rival, De Paul detalló: "Paraguay históricamente es una Selección aguerrida, intentaremos hacer nuestro juego y si toca luchar, estamos preparados".

Respecto a las bajas de Nicolás González, Lisandro Martínez y Germán Pezzella, el Motorcito explicó: "Tuvimos varias lesiones en esta convocatoria pero es un poco la dinámica de hoy, hay muchos partidos y el cuerpo a veces pasa factura".

Por último, Rodrigo De Paul no esquivó el tema del momento en la Argentina y dio su parecer sobre el polémico debut de Spreen en Deportivo Riestra: "No estoy de acuerdo con lo que sucedió. A mí me costó un montón llegar y esa no es la manera. Hay que trabajar, ese es el mensaje que tenemos que dar todos".

El Motorcito tiene una tarjeta amarilla, por lo que de recibir otra frente a Paraguay se perderá el choque contra Perú.