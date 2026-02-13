Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Defensa y Justicia desafía al invicto Vélez en Varela

Defensa quiere seguir prendido arriba en la Zona A, pero enfrente tendrá a un Vélez fortalecido tras su resonante triunfo ante Boca.

13 de febrero 2026 · 08:43hs
La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 ofrecerá este viernes un cruce de alto impacto cuando Defensa y Justicia reciba a Vélez Sarsfield desde las 22.15 en el estadio Estadio Norberto Tomaghello. El árbitro será Fernando Echenique, con Sebastián Habib en el VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Halcón quiere seguir volando alto

El equipo dirigido por Mariano Soso atraviesa un comienzo alentador. Viene de imponerse 3-2 ante Newell's Old Boys en Rosario y se mantiene en los puestos de vanguardia del Grupo A.

Más allá de algunos pasajes de irregularidad en su propuesta ofensiva y las bajas por lesión de David Martínez y Abiel Osorio, Defensa mostró carácter y eficacia en momentos clave. En Varela buscará dar otro golpe que lo acerque a la cima.

Vélez, firme y confiado

Del otro lado aparece un Vélez que llega entonado tras su victoria 2-1 frente a Boca Juniors en el estadio José Amalfitani. Ese triunfo potenció la confianza del equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto, que destacó el funcionamiento colectivo y la contundencia de sus dirigidos.

El Fortín se muestra sólido en todas sus líneas y ha sabido combinar intensidad, orden y talento individual, con actuaciones destacadas de Matías Pellegrini y Diego Valdés en su última presentación.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aaron Molinas, Samuel Lucero; Rubén Botta, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Con estilos definidos y realidades positivas, el duelo en Florencio Varela promete intensidad y buen fútbol. Defensa intentará hacerse fuerte en su casa, mientras que Vélez buscará extender su invicto y ratificar su condición de candidato.

