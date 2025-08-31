Uno Santa Fe | Ovación | Defensa y Justicia

Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y pelea arriba en la Zona A

Defensa y Justicia superó como local a Belgrano 2-1 y de esta manera suma 12 puntos en la Zona A, ubicándose en la 4° posición

31 de agosto 2025 · 19:31hs
Defensa y Justicia venció como local a Belgrano 2-1.

Defensa y Justicia venció como local a Belgrano 2-1.

Defensa y Justicia obtuvo una importante victoria, al superar en condición de local a Belgrano por 2-1. El Halcón de Varela fue efectivo y tuvo en su arquero Enrique Bologna a la figura del partido.

Triunfo clave del Halcón de Varela

Los autores de los goles fueron el defensor Rafale Delgado quien marcó el primer gol a los 8' de la primera etapa. Pero Belgrano reaccionó y Franco Jara a los 30' empató de penal.

Sin embargo, cuando se jugaban 30' de la etapa complementaria, el delantero Juan Miritello estableció cifras definitivas para decretar el 2-1.

Embed - DEFENSA DERROTÓ a BELGRANO con BOLOGNA como FIGURA | #DefensaYJusticia 2-1 #Belgrano | Resumen

Este triunfo le permite a Defensa y Justicia alcanzar los 12 puntos y quedar solo dos unidades por detrás del puntero, Barracas Central, ubicándose 4° en la Zona A.

Por su parte, Belgrano no levanta cabeza y lleva tres partidos sin conocer la victoria. En la próxima fecha, Defensa y Justicia será local frente a Plantese y Belgrano recibirá a San Martín de San Juan.

