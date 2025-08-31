Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Franco Colapinto largó 16° y terminó 11°, debido a una decisión que no llegó a tiempo de Alpine y por la falta de compañerismo de Pierre Gasly.

31 de agosto 2025 · 11:59hs
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

La clasificación final en el GP de Países Bajos

Colapinto Alpine Gasly
