Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto protagonizó una gran largada en el GP de Países Bajos de Fórmula 1, pasó a Pierre Gasly, pero luego le tuvo que devolver el lugar.

El argentino Franco Colapinto realizó una muy buena maniobra para superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly , en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto, que había comenzado desde la decimosexta posición, llegó a estar luego de esa gran largada en el puesto 14. Alpine luego le pidió que le devuelva el lugar a Gasly.