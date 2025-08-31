Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto protagonizó una gran largada en el GP de Países Bajos de Fórmula 1, pasó a Pierre Gasly, pero luego le tuvo que devolver el lugar.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 11:11hs
El argentino Franco Colapinto realizó una muy buena maniobra para superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto, que había comenzado desde la decimosexta posición, llegó a estar luego de esa gran largada en el puesto 14. Alpine luego le pidió que le devuelva el lugar a Gasly.

Así fue el adelantamiento de Colapinto a Gasly

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1962142061966090537&partner=&hide_thread=false
Colapinto Gasly Países Bajos
