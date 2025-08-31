Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión ante Racing en Avellaneda

Unión venció a Racing por 3-2, en el Cilindro de Avellaneda. Maravilla Martínez abrió la cuenta; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari lo dieron vuelta. Facundo Mura descontó en el final.

31 de agosto 2025 · 21:16hs
Prensa Unión
prensa Unión
Prensa Unión

Unión sacó pecho en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde le ganó a Racing por 3-2, en el marco de la séptima fecha. Maravilla Martínez abrió la cuenta a los 22', y a los 28' lo empardó Marcelo Estigarribia de cabeza, a los 41' puso el segundo Cristian Tarragona, y a los 37' Augusto Solari anotó el tercero. En el cierre descontó Facundo Mura.

Arrancó el partido en el Cilindro de Avellaneda entre Unión y Racing

Unión, con el ingreso de Juan Pablo Ludueña por el lesionado Maizon Rodríguez, ya visita a Racing, en procura de dar el golpe en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 7 de la Zona A del Clausura.

Unión Racing.jpg

PT 9' La tuvo Unión con un remate de Tarragona

Cristian Tarragona sacó un tremendo remates desde afuera del área y el arquero Gabriel Arias la mandó al córner. Unión se le anima a Racing, con quien empata 0-0 en Avellaneda. En la siguiente, el cabezazo de Valentín Fascendini terminó en las manos del golero.

Unión Argentinos Tarragona.jpg
PT 14' Golazo de Mauro Pittón para Unión, que le gana a Racing

Tras una gran jugada por derecha de Franco Fragapane, Mauro Pittón sacó un tremendo remate que se convirtió en el 1-0 de Unión ante Racing en Avellaneda.

Mauro Pittón.jpg

PT 17' Nazareno Arasa anuló el gol de Unión por offside de Estigarribia

Luego de la revisación del árbitro Nazareno Arasa con el VAR, se le anuló el gol de Mauro Pittón a Unión por offside de Marcelo Estigarribia. Siguen 0-0 en Avellaneda.

Nazareno Arasa.png
PT 23' Gol de Racing: Maravilla Martínez anota el 1-0

Tras una buena jugada por derecha, Martinena remató, Tagliamonte dejó el rebote y Maravilla Martínez pone el 1-0 de Racing ante Unión en Avellaneda.

Maravilla Martinez Racing.png

PT 28' Gol de Estigarribia para Unión que se lo empata a Racing

Unión, con un cabezazo de Marcelo Estigarribia, se lo empata a Racing por 1-1 en Avellaneda.

Estigarribia.jpg
PT 41' Golazo de Unión, que le gana a Racing por 2-1

Una gran trepada de Del Blanco por izquierda, quien asistió a Tarragona, para que ponga el 2-1 ante Racing en Avellaneda.

Tarragona Pittón

Terminó el primer tiempo en Avellaneda: Unión le gana a Racing 2-1

Unión le está ganando a Racing por 2-1, con los goles de Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. Adrián Martínez había abierto la cuenta para la Academia.

image

Arrancó el complemento en Avellaneda

Unión le está ganando a Racing por 2-1 en Avellaneda, con los goles de Estigarribia y Tarragona. Maravilla Martínez había adelantado al local.

Tarragona.jpg
ST 6' Tagliamonte salvó a Unión ante Racing

Nicolás Tagliamonte le sacó del ángulo un cabezazo a Colombo. Unión le sigue ganando a Racing por 2-1.

Solari Racing.jpg
ST 37' Gol de Unión, que le gana a Racing por 3-1

Agustín Colazo le ganó la pelota a Gabriel Arias, habilitó a Augusto Solari, que anotó el 3-1 de Unión ante Racing en Avellaneda.

Tarragona.jpg

Formaciones de Racing y Unión

Racing: 21-Gabriel Arias; 18-Franco Pardo, 13-Santiago Sosa y 23-Nazareno Colombo; 15-Gastón Martirena, 5-Juan Nardoni, 32-Agustín Almendra y 27-Gabriel Rojas; 28-Santiago Solari, 9-Adrián Martíne y 77-Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez y 7-Franco Fragapane; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona.

Goles: PT 22' Adrián Martínez (R) y 28' Marcelo Estigarribia, de cabeza (U).

Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Joaquin Gil.

Unión Racing Avellaneda
