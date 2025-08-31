El minuto a minuto de Unión ante Racing en Avellaneda

Unión venció a Racing por 3-2, en el Cilindro de Avellaneda. Maravilla Martínez abrió la cuenta; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona y Augusto Solari lo dieron vuelta. Facundo Mura descontó en el final.

Unión sacó pecho en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde le ganó a Racing por 3-2, en el marco de la séptima fecha. Maravilla Martínez abrió la cuenta a los 22', y a los 28' lo empardó Marcelo Estigarribia de cabeza, a los 41' puso el segundo Cristian Tarragona, y a los 37' Augusto Solari anotó el tercero. En el cierre descontó Facundo Mura.