Unión sacó pecho en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, donde le ganó a Racing por 3-2, en el marco de la séptima fecha. Maravilla Martínez abrió la cuenta a los 22', y a los 28' lo empardó Marcelo Estigarribia de cabeza, a los 41' puso el segundo Cristian Tarragona, y a los 37' Augusto Solari anotó el tercero. En el cierre descontó Facundo Mura.
El minuto a minuto de Unión ante Racing en Avellaneda
Por Ovación
Formaciones de Racing y Unión
Racing: 21-Gabriel Arias; 18-Franco Pardo, 13-Santiago Sosa y 23-Nazareno Colombo; 15-Gastón Martirena, 5-Juan Nardoni, 32-Agustín Almendra y 27-Gabriel Rojas; 28-Santiago Solari, 9-Adrián Martíne y 77-Adrián Balboa. DT: Gonzalo Costas.
Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 26-Juan Pablo Ludueña, 13-Valentín Fascendini y 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez y 7-Franco Fragapane; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Cristian Tarragona.
Goles: PT 22' Adrián Martínez (R) y 28' Marcelo Estigarribia, de cabeza (U).
Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.
Árbitro: Nazareno Arasa.
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.
VAR: Álvaro Carranza.
AVAR: Joaquin Gil.