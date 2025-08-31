Talleres perdió ante Riestra y se hunde en la zona de descenso

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres perdió 1-0 con Deportivo Riestra y se mantiene en zona de descenso junto a Aldosivi

Talleres perdió ante Deportivo Riestra en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y dejó pasar una chance clave. Fue 1-0 para el elenco visitante y de esta manera la T se mantiene en zona de descenso.

El Matador arrancó mejor en el partido. La primera chance desperdiciada vino por parte de Valentín Depietri. El delantero albiazul, a los 5 minutos de juego, al igual que ante San Martín de San Juan, se perdió una posibilidad inmejorable para abrir el marcador tras una salida en falso del arquero Ignacio Arce.

En el trámite del juego, Talleres fue más, como demanda la situación por la que está atravesando. Salió a buscar con más agresividad que su rival, aunque no pudo concretar. La conexión entre Botta y Depietri fue de lo más interesante. En paralelo, el albiazul pecó con salidas en falso que casi terminaron en gol de la visita, pero la impronta y la actitud la tuvo el elenco cordobés.

Intentó muchas veces de media distancia con remates de Ortegoza, Navarro y Depietri. La vuelta de Ulises Ortegoza por Juan Camilo Portilla mejoró a Talleres que, a pesar de los errores y aciertos, estuvo participativo en el compromiso.

El poco peso ofensivo de Riestra dejó en evidencia que hubo un defensor de más en la primera mitad con la línea de tres zagueros centrales. Augusto Schott y Miguel Navarro no desbordaron como naturalmente están acostumbrados.

El arranque del segundo tiempo fue turbulento con varias aproximaciones tempraneras del Malevo que casi terminan costando caro. A los 12 del complemento, la T tuvo una chance clarísima. Una buen desborde de Girotti y posterior centro, dejaron solo a Botta que demoró en bajar y luego pifió cara a cara contra el arquero, en lo que hubiese sido el primer gol del Albiazul.

Girotti, fue uno de los mejores del partido. Actitud y compromiso ofensivo. A los 25 minutos del segundo tiempo, una buena habilitación de Báez lo dejó sólo y la mandó al fondo de la red, pero luego lo anularon por offside. El baldazo de agua fría llegó a los 30 del complemento. Jonathan Goitía agarró un rebote desde afuera del área y clavó el 1-0 para la visita.