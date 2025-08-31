Uno Santa Fe | Colón | Bernardi

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Christian Bernardi arrancó el torneo, siendo de los jugadores más importantes de Colón y lo finalizá como actor de reparto y con escaso protagonismo

31 de agosto 2025 · 12:07hs
El rendimiento de Christian Bernardi fue claramente de mayor a menor.

Christian Bernardi se consagró campeón con la camiseta de Colón, marcando un gol en la inolvidable final ante Racing que le dio la estrella al Sabalero. Esa participación lo ubica como un jugador histórico para la institución.

Bernardi y un peligroso declive con la camiseta de Colón

Sin embargo, con el correr de los años la imagen de Bernardi fue mutando. Y es que aquel jugador reconocido y pedido por los hinchas para que vuelva al club, ahora es uno de los más cuestionados.

La realidad indica que su rendimiento en este año fue cayendo de manera estrepitosa. De hecho, cuando comenzó el Torneo, Bernardi fue de los jugadores más decisivos en esa racha positiva que incluyó tres victorias al hilo.

En las primeras seis fechas, en las cuales Colón ganó cuatro partidos, empató uno y perdió el restante, Bernardi marcó un gol (Central Norte) y brindó tres asistencias (Nueva Chicago, Mitre y Chaco For Ever).

LEER MÁS: Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

Posteriormente, sufrió una lesión muscular que lo marginó tres partidos y cuando volvió el nivel no fue el mismo. Aún cuando dio una asistencia en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto 2-1 y marcó un gol agónico para ganarle a Defensores Unidos 1-0.

Ese fue el último partido en el que Bernardi tuvo una incidencia positiva. Lo que vino después, fueron actuaciones muy pobres, que lo llevaron a ser cuestionado por los hinchas.

Además, se perdió algunos partidos por lesión y los últimos minutos que jugó fueron ante Agropuecuario, en donde fue suplente, ingresando en el final de la primera etapa en lugar de Lautaro Gaitán.

LEER MÁS: Colón y el desafío de ser competitivo cuando no juega por casi nada

De hecho, no estará a disposición para el cotejo ante Defensores de Belgrano por una lesión en el hombro. Y habrá que esperar para saber cuando podrá volver a jugar.

Lo cierto es que Bernardi pasó en pocos meses de ser actor protagonista, a ser uno de reparto. Ya nadie pide ni se acuerda del volante cordobés que claramente fue de mayor a menor en su rendimiento.

Con un rol importante dentro del vestuario, ya que es uno de los referentes del plantel, Bernardi no pudo darle un plus al equipo y pese a sus condiciones futbolísticas, la sensación es que el campeón con Colón, está en deuda.

Bernardi camiseta Colón
