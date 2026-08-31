Nuevo golpe al Jardín Padre Quiroga de Bº Santa Rosa de Lima: sufrió su quinto robo en 12 días, piden medidas urgentes y preparan un abrazo simbólico

La comunidad educativa del complejo de Santa Fe volvió a sufrir un ingreso delictivo que provocó destrozos y daños en la instalación eléctrica. Las familias reclaman mayor seguridad, asistencia para reparar los daños y respuestas del Ministerio de Educación.

Robo en escuela: el Jardín Padre Quiroga en Santa Fe sufrió 5 robos en 12 días, afectando la instalación eléctrica del secundario que funciona en el complejo.

La comunidad educativa del Jardín Padre Quiroga de Santa Fe volvió a ser víctima de un robo y ya contabiliza cinco episodios en apenas 12 días . El nuevo ataque provocó destrozos en distintos sectores del complejo educativo y afectó especialmente a la escuela secundaria Nº 809 "Brigadier Estanislao López", donde fueron dañados cables de la instalación eléctrica.

Como consecuencia de los daños, se resolvió suspender las clases para los alumnos del secundario , mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se trabaja para recuperar las instalaciones.

El complejo educativo reúne a cerca de 1.000 alumnos y alberga al jardín, la escuela primaria y el nivel secundario, por lo que la sucesión de hechos generó preocupación entre docentes, familias y estudiantes.

Helena, mamá de un alumno e integrante de la Comisión Directiva, cuestionó que los delincuentes continúen ingresando a un establecimiento educativo y remarcó que el problema excede las pérdidas materiales. “¿Qué se puede venir a buscar a una escuela?”, planteó.

Y agregó: “Lo que quieren es que nuestros chicos no tengan una educación, vulnerar sus derechos. No tanto lo material, sino quitarles las ganas de venir a estudiar”.

Quemaron cables y dejaron mensajes en el secundario

Uno de los sectores más afectados durante el último ingreso fue la escuela secundaria.

Según relató Helena, los delincuentes quemaron cables y provocaron daños en la instalación eléctrica, además de dejar mensajes intimidatorios escritos en los pizarrones utilizados por los estudiantes.

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La situación llevó a las autoridades educativas a suspender momentáneamente la asistencia de los alumnos del nivel secundario, debido a las condiciones en las que quedó el establecimiento.

En la escuela primaria, en cambio, las actividades continuaron con algunas modificaciones.

La comunidad también destacó la importancia de las propuestas deportivas que los alumnos realizan en el Centro de Educación Física (CEF).

“También el deporte es otra herramienta fundamental que tenemos para sacar a los chicos de posibles problemas”, señaló Helena.

Las alarmas fueron afectadas durante el último ataque

La comunidad educativa ya contaba con algunas medidas de seguridad y, según explicó la integrante de la Comisión Directiva, el complejo tenía custodia.

Sin embargo, los delincuentes habrían aprovechado un sector oscuro para ingresar.

Durante el último episodio también fueron afectadas las alarmas del establecimiento.

“Ahora las alarmas están cortadas porque las cortaron. Yo escuché las alarmas de la primaria y del secundario. Llamaban al 911, pero ya estaba el hecho consumado”, relató.

La situación generó nuevos cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas actuales y la necesidad de reforzar la protección perimetral del predio.

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Reclaman respuestas del Ministerio de Educación

Las familias aseguran que ya habían planteado la necesidad de contar con custodia permanente en el complejo educativo.

Según Helena, desde los organismos correspondientes se les explicó que una medida de esas características requiere presupuesto e insumos que actualmente no estarían disponibles.

La integrante de la Comisión Directiva también cuestionó la falta de respuestas oficiales después de los sucesivos robos y reclamó saber quién representa a la Regional IV del Ministerio de Educación ante la comunidad.

“De la parte de Educación es un silencio absoluto. Nosotros queremos saber quién es la representante de la Regional IV como papás, porque esto es un complejo educativo”, manifestó.

Para las familias, el problema no puede ser analizado como una serie de hechos aislados debido a la cantidad de episodios registrados en pocos días.

“Es algo muy grave para los derechos de los niños y de las familias. Carecemos de todos los recursos, pero no de nuestra voz”, afirmó.

Un abrazo simbólico para reclamar seguridad

Ante la reiteración de los ataques, las familias resolvieron organizar un abrazo simbólico al Jardín Padre Quiroga.

La iniciativa busca acompañar a la comunidad educativa y visibilizar el reclamo por mayor seguridad y por la reparación de los daños provocados.

Además, los padres comenzaron a reunir donaciones para reforzar el perímetro del establecimiento, entre ellas materiales destinados a colocar alambre de púas en algunos sectores.

“Somos una comunidad unida, humilde, pero hoy vamos a hacer un abrazo simbólico para el jardín”, sostuvo Helena.

Y agregó: “Estamos juntando también donaciones para poner un alambre de púas, para que sea más lindo todavía el jardín después de todo el daño que ellos quisieron hacer”.

Cinco robos en menos de dos semanas

La seguidilla de hechos es uno de los principales motivos de preocupación.

La comunidad contabiliza cinco robos en un período de 12 días, con daños que fueron acumulándose y que dificultan la recuperación del establecimiento.

Helena aseguró que, tras los primeros episodios, no recibieron asistencia suficiente para afrontar las reparaciones.

“Nosotros no nos recuperamos, no tuvimos ninguna ayuda oficial o no”, señaló.

Frente a esa situación, las propias familias comenzaron a organizarse para implementar soluciones provisorias y mejorar las condiciones de seguridad del predio, siempre dentro de las normas y del código de convivencia de la institución.

El pedido de las familias: que los chicos puedan seguir estudiando

Más allá de los objetos robados o de los daños materiales, la comunidad educativa sostiene que el principal perjuicio está relacionado con la continuidad de las actividades escolares.

El reclamo apunta a evitar que los episodios terminen generando miedo, interrupciones de las clases o pérdida de espacios destinados a los alumnos.

“La unión de todos los papás va a hacer que nosotros salgamos adelante, que luchemos por los sueños de nuestros hijos, que sembremos esperanza, con fe, y no resignarnos”, concluyó Helena.

Mientras la comunidad prepara nuevas acciones para reforzar la seguridad y reparar los daños, espera respuestas concretas de las autoridades para evitar que el Jardín Padre Quiroga y las escuelas que funcionan en el complejo vuelvan a ser blanco de nuevos robos.