Defensa y Platense, para levantar cabeza en Florencio Varela

Defensa y Justicia y Platense chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un cruce con realidades diferentes: mientras Defensa se encuentra en zona de clasificación y viene de una victoria, el “Calamar” llega de una derrota pero lejos de los puestos de playoffs.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Platense

Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.