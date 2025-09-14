Uno Santa Fe | Ovación | Defensa

Defensa y Platense, para levantar cabeza en Florencio Varela

Defensa y Justicia y Platense chocarán desde las 20, en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

14 de septiembre 2025 · 11:26hs
Defensa y Justicia y Platense chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un cruce con realidades diferentes: mientras Defensa se encuentra en zona de clasificación y viene de una victoria, el “Calamar” llega de una derrota pero lejos de los puestos de playoffs.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Platense

Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.

Defensa Platense Florencio Varela
