Defensa y Platense, para levantar cabeza en Florencio Varela
Defensa y Justicia y Platense chocarán desde las 20, en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la fecha 8 del Torneo Clausura.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por TNT Sports.
Se trata de un cruce con realidades diferentes: mientras Defensa se encuentra en zona de clasificación y viene de una victoria, el “Calamar” llega de una derrota pero lejos de los puestos de playoffs.
Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Platense
Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.