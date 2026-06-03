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Briatore respaldó a Colapinto: "Tiene talento y el trabajo en Alpine ya da frutos"

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, volvió a expresar su confianza en Franco Colapinto y dijo que el trabajo comenzó a mostrar resultados en la F1

3 de junio 2026 · 17:14hs
Briatore respaldó a Colapinto: Tiene talento y el trabajo en Alpine ya da frutos

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, volvió a expresar públicamente su confianza en Franco Colapinto y aseguró que el trabajo realizado por la escudería para acelerar su adaptación a la Fórmula 1 comenzó a mostrar resultados concretos.

Briatore elogió al piloto argentino, destacó su evolución dentro del equipo y explicó cuáles fueron las claves del proceso que atravesó desde su llegada. “Franco tiene talento. El problema era adaptar sus habilidades al coche, un poco como se afina un instrumento musical. Hemos pasado mucho tiempo con él, hemos hablado mucho y también hemos tenido mucha paciencia, pero ha merecido la pena. Este trabajo está dando sus frutos”, afirmó Briatore en una entrevista con la revista francesa AUTOhebdo.

Briatore bancó a Colapinto en Alpine

Las declaraciones representan uno de los respaldos más fuertes que recibió Colapinto desde que desembarcó en Alpine. El dirigente italiano remarcó, que la escudería invirtió tiempo y recursos para ayudar al argentino a comprender mejor las características del monoplaza y desarrollar todo su potencial en la máxima categoría.

Briatore también destacó el presente del equipo y se mostró especialmente conforme con la dupla que forman Colapinto y Pierre Gasly. “El paquete que tenemos actualmente, tanto en términos de ingenieros como de pilotos, es muy sólido. Pierre Gasly ha ganado mucha madurez. Es alguien que trabaja muy duro. Con Franco forman un gran dúo y, por ahora, también se llevan muy bien”, sostuvo.

El histórico dirigente no ocultó las ambiciones de Alpine para los próximos años y aseguró que la estructura trabaja para volver a pelear por los primeros lugares de la Fórmula 1: “Enstone recuperará su lugar y Alpine volverá a ser un equipo de punta”, afirmó.

Incluso fue más allá y puso una fecha estimada para el regreso de la escudería a la lucha por los campeonatos: “Si todo sale como queremos, podemos aspirar al campeonato en 2028 o 2029”, aseguró.

Además, Briatore explicó que está aplicando la misma fórmula de trabajo que utilizó en sus exitosas etapas al frente de Benetton y Renault, equipos con los que conquistó títulos mundiales.

Flavio Briatore Alpine Franco Colapinto
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