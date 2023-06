La victoria ascendió a Defensores a la tercera posición del grupo con 34 unidades, con lo que se puso a una unidad del líder, Agropecuario Argentino de Carlos Casares (35), que mañana, a partir de las 15:10, se medirá de local ante su escolta, Almirante Brown de Isidro Casanova.

Güemes por su parte, que es conducido por Walter Perazzo, sumó su sexta derrota en el campeonato y la sexta fecha seguida sin ganar y sigue en la decimocuarta ubicación con 23 puntos.

El torneo de la Primera Nacional, continuará así:

=Zona A-22da. fecha=

--Sábado:

.A las 15 horas, Almagro-Defensores de Belgrano

.A las 15:10, Agropecuario Argentino-Almirante Brown (DirecTV)

.A las 15:30, San Telmo-Estudiantes de Río Cuarto

.A las 16:30, San Martín de San Juan-Patronato

.A las 18:10, Temperley-All Boys (TyC Sports)

--Domingo:

.A las 15, Guillermo Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón

.A las 15:10, San Martín de Tucumán-Nueva Chicago (TyC Sports)

--Lunes:

.A las 15:30, Flandria-Gimnasia Mendoza

Tiene fecha libre Alvarado de Mar del Plata.

=Fecha B -19na. fecha-=

--Sábado:

.A las 12:10, Villa Dálmine-Chacarita (TyC Sports)

.A las 15, Deportivo Madryn-Tristán Suárez

.A las 16:10, Independiente Rivadavia-Chaco For Ever (TyC Sports)

.A las 20:10, Quilmes-Ferro (TyC Sports)

--Domingo:

.A las 12, Brown de Adrogué-Deportivo Riestra

.A las 15, Estudiantes de Buenos Aires-Racing de Córdoba

.A las 15:30, Deportivo Maipú-Mitre de Santiago del Estero

.A las 16, Aldosivi de Mar del Plata-Gimnasia y Esgrima de Jujuy

.A las 19:10, Atlético Rafaela-Atlanta

+ Posiciones +

. ZONA A: Agropecuario 35 puntos, Alte Brown y Def. Unidos 34, San Martin (T) 33, Gimnasia (M) y San Martin (SJ) 31, Deportivo Morón 29, Nueva Chicago y Temperley 28; Defensores de Belgrano y Patronato 25; Alvarado 24, Guillermo Brown, Güemes y Estudiantes de Río Cuarto 23, San Telmo 22, Almagro 21, All Boys 20 y Flandria 19.

. ZONA B: Independiente Rivadavia 37 puntos; Dep. Maipú 36; Chacarita 33; Mitre SE 29; Quilmes 28; Ferro, Brown A y Rafaela 27; Gimnasia J; Atlanta 24; Riestra 23; Dep. Madryn y Estudiantes BA 22; Aldosivi 19; Racing C 18; Tristán Suárez 16; Villa Dálmine 14 y Chaco For Ever 13.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre si, para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

Del segundo al octavo clasificarán al torneo Reducido para pelear por el segundo ascenso a la LPF.

Los últimos equipos de cada Zona, descienden y los anteúltimos juegan entre si, para definir el tercer ascenso.