Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Villa

Del repudio al silencio: el doble estándar con Sebastián Villa

Cuando jugaba en Boca, fue condenado y repudiado. Hoy, con Independiente Rivadavia, levantó la Copa Argentina como capitán sin que casi nadie diga nada.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 12:45hs
Del repudio al silencio: el doble estándar con Sebastián Villa

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Denunciado en 2020 por su expareja Daniela Cortés, terminó condenado en 2023 por violencia de género y amenazas.

En ese momento, Boca quedó acorralado por la presión social: hinchas, periodistas y colectivos feministas exigían que el club lo apartara. Y así fue: Villa fue suspendido, juzgado públicamente y finalmente marginado del plantel.

Pasaron los años, y en 2024, Villa volvió a jugar en Argentina. No en Boca, claro, sino en un club con mucho menos foco: Independiente Rivadavia. Un año más tarde, en 2025 fue absuelto en una segunda causa, esta vez por abuso sexual y esa noticia, que podría haber generado debate, pasó casi inadvertida.

En Mendoza encontró refugio y protagonismo. Se ganó la capitanía, se convirtió en figura y —como si nada de lo anterior hubiera existido— levantó la primera Copa Argentina en la historia del club, clasificándo a la Libertadores. Pero el dato más fuerte no está en la gesta deportiva, sino en el silencio que la acompañó.

El ruido depende del escudo

Cuando el jugador vestía la camiseta azul y oro, cada paso se analizaba bajo la lupa. Pero con la de un club del interior, el escándalo perdió valor noticioso. La condena fue la misma, la persona también, pero lo que cambió fue el escenario mediático y eso demuestra que en el fútbol argentino la moral muchas veces depende del rating.

El problema no es que Villa vuelva a trabajar —nadie niega la posibilidad de reinsertarse—, sino que el sistema deportivo y periodístico no mantenga la misma vara de juicio. Si el repudio era por ética, ¿por qué ahora no aplica? El silencio no es neutral: también es una forma de aval.

El caso de Villa no es solo un tema individual. Es un espejo de cómo se construyen los discursos según convenga. Cuando un jugador “vende”, se lo juzga moralmente y cuando deja de ser negocio, se lo deja en paz. Mientras tanto, las víctimas y la discusión social sobre la violencia de género quedan otra vez relegadas detrás del resultado deportivo.

Sebastián Villa Independiente Rivadavia Copa Argentina
Noticias relacionadas
gp de brasil de formula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el titulo

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

La Selección Argentina Sub 17 le ganó a Túnez y se metió en los 16avos del Mundial.

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico.

Nicolás Ramírez fue designado para dirigir el Superclásico

diferencias saldadas con fassi: tapia visito las instalaciones de talleres de cordoba

Diferencias saldadas con Fassi: Tapia visitó las instalaciones de Talleres de Córdoba

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos