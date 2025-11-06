Uno Santa Fe | Unión | Unión

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

Mauro Pittón es el jugador indiscutido en el mediocampo de Unión y sus números en el Torneo Clausura así lo demuestran

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 11:36hs
Mauro Pittón jugó todos los minutos

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mauro Pittón jugó todos los minutos, convirtiéndose en el motor del mediocampo de Unión.

La llegada de Leonardo Madelón le dio la confianza necesaria para volver a mostrar su mejor versión. Y así las cosas, Mauro Pittón se convirtió en un titular indiscutido y clave en la muy buena campaña que viene realizando Unión.

Pittón es el motor de Unión que nunca se frena

En el semestre pasado, Pittón y el resto de sus compañeros no habían estado a la altura de las circunstancias y la mayoría de los futbolistas eran cuestionados por sus rendimientos.

Sin embargo, la presencia de Madelón trajo calma y certidumbre. El esquema táctico impuesto fue aceptado por el plantel y los jugadores se potenciaron.

Y uno de los casos más visibles fue el de Mauro Pittón, quien pasó a ser el capitán de Unión y un jugador muy importante. Y no es casualidad, ya que la mejor versión del volante la había alcanzando con Madelón para luego ser transferido a San Lorenzo.

LEER MÁS: Todo definido: Unión-Barracas Central, con árbitro confirmado

El entrenador lo conocía muy bien y por eso no llamó la atención que Pittón mejorara tanto su rendimiento en comparación a lo que venía evidenciando.

Y en ese aspecto los números son contundentes. En lo que va del Torneo Clausura, Pittón fue titular en los 14 partidos que disputó el Tate completando todos los minutos, dado que nunca fue reemplazado, demostrando una regularidad asombrosa.

Teniendo en cuenta la posición en la que juega, es un mérito enorme que apenas haya recibido dos amonestaciones en toda la competencia y que además no haya sufrido ninguna lesión.

LEER MÁS: Por qué Unión puede ilusionarse con pelear por el título en el Clausura

Pero también, el mediocampista rojiblanco marcó dos goles, ambos en la goleada ante Instituto y brindó una asistencia en la derrota ante Central Córdoba, sumando 1260' en cancha.

Está claro que Pittón es el motor del mediocampo rojiblanco, por su dinámica e inteligencia para cortar y hacer todos los relevos, que le permite a Mauricio Martínez soltarse para manejar el balón.

En silencio y con su habitual bajo perfil, Pittón se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo, como si fuera el DT dentro de la cancha y la voz de Madelón en el campo de juego.

Unión Mauro Pittón volante
