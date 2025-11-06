Brutal robo de motochorros a una mujer en barrio Guadalupe: el momento del ataque

Uno Santa Fe | Policiales | motochorros

Una mujer fue asaltada en plena tarde mientras paseaba a su perro. Los delincuentes, que simularon pedirle una dirección, la golpearon y le arrancaron una cadena de oro

Redacción UNO Santa Fe

6 de noviembre 2025 · 13:24hs
Un violento hecho de inseguridad conmocionó a barrio Guadalupe. Liliana, una vecina de la zona, fue atacada por dos motochorros que la abordaron cuando caminaba por la calle a plena luz del día.

Todo comenzó cuando los delincuentes se acercaron en una moto para preguntarle dónde quedaba calle Obispo Boneo. “Uno quedó arriba de la moto y el otro se bajó para robarme. Me arrancaron la cadena de oro y como yo me resistí a entregarles la medalla, me tiraron al suelo y me pegaron. Pero no me hicieron nada grave”, contó la víctima a LT 10.

Liliana aseguró que el ataque ocurrió “a las seis de la tarde”, y que la violencia de los agresores fue extrema. “Vos vieras cómo me pegaba. Pero yo no le di la medalla. Me tiró al suelo, me pegó en la cabeza y el brazo. Me asusté tanto que me bloqueé, no grité ni pedí ayuda”, relató entre lágrimas.

El hecho quedó registrado en un video, que circula entre los vecinos del barrio y muestra la brutalidad con la que actuaron los asaltantes.

Protección

La víctima explicó que la medalla que intentaron robarle tenía un gran valor sentimental, ya que pertenecía a su madre fallecida. “Era de mi mamá, por eso no la solté. Me rompieron los lentes, pero me quedé con la medalla. Solo tengo que comprar otra cadenita. Mi mamá me terminó protegiendo”, expresó.

Vecinos de Guadalupe aseguraron que los robos de motochorros son frecuentes en la zona, especialmente contra mujeres que caminan solas o salen a pasear con sus mascotas. “Hay muchos motochorros dando vueltas. A una señora la arrastraron para sacarle la cartera. A mí dentro de todo me fue bien”, reconoció Liliana.

La mujer señaló que, pese a que en el barrio cuentan con seguridad privada durante la noche, los hechos ocurren a plena luz del día. “Tengo miedo. Voy a empezar a caminar solo por la avenida, que es más seguro. Me cansé de llamar a la comisaría octava, pero en el momento ni me di cuenta de llamar al 911”, lamentó.

• LEER MÁS: Balacera a metros de la escuela Pascual Echagüe: "La gente había vuelto a confiar en la calle y esto golpea"

