Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Se viene el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde hay una gran expectativa, con Pirelli que ya confirmó sus neumáticos para los equipos.

6 de noviembre 2025 · 12:58hs
La Fórmula 1 aterriza en Brasil para una de las citas más esperadas del calendario: el Gran Premio de São Paulo 2025, que se correrá este fin de semana en el clásico Autódromo José Carlos Pace.

Mientras la expectativa crece por lo que pueda hacer Franco Colapinto en su primer paso por Interlagos con un auto de la máxima categoría, Pirelli confirmó qué neumáticos estarán disponibles para los equipos y anticipó un escenario tan técnico como impredecible.

Compuestos elegidos y razones del cambio

Para esta Ronda 21 del campeonato, que incluirá además el penúltimo Sprint de la temporada, la marca italiana apostó por una combinación más resistente que la del año pasado:

  • C2 (duro, blanco)

  • C3 (medio, amarillo)

  • C4 (blando, rojo)

Cada piloto tendrá dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos, además de los intermedios (verde) y de lluvia (azul).

Según explicó Pirelli, la decisión se basa en los altos niveles de desgaste que se observaron en 2024, especialmente en el eje trasero, una situación que el nuevo reasfaltado del circuito podría atenuar, aunque sin eliminar por completo la exigencia característica de Interlagos.

Interlagos, un desafío completo

El circuito paulista mantiene su esencia: un recorrido en sentido antihorario, con 15 curvas y zonas donde se combinan tracción, frenadas intensas y curvas rápidas.

Su naturaleza corta y ondulada obliga a los pilotos a manejar con precisión quirúrgica, especialmente en las secciones enlazadas, donde una mínima pérdida de tracción puede costar caro.

El trazado no solo pone a prueba los neumáticos, sino también la resistencia física de los pilotos, en especial el cuello, debido a las fuerzas laterales sostenidas durante las 71 vueltas que tendrá la competencia principal.

El clima, el factor que puede cambiarlo todo

En São Paulo, el tiempo es un rival más. Las lluvias intermitentes, la humedad y los bruscos cambios de temperatura suelen alterar los planes de las escuderías.

Por eso, Pirelli anticipa que los compuestos para clima húmedo podrían volver a ser protagonistas, como ocurrió en otras ediciones recientes donde la estrategia bajo lluvia definió la carrera.

Un fin de semana de emociones y estrategia

Con el Sprint programado y el título aún en disputa, el GP de São Paulo promete acción en cada jornada.

Entre la gestión de los neumáticos, la incertidumbre del clima y la posibilidad de autos de seguridad —una constante en este trazado—, la fecha brasileña podría ofrecer una carrera vibrante y de múltiples lecturas tácticas.

Para Franco Colapinto, será una nueva oportunidad de mostrarse ante el público sudamericano en un escenario mítico, mientras el mundo de la Fórmula 1 se prepara para vivir otro capítulo cargado de adrenalina en Interlagos.

