Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

En medio de la tensión por la pelea entre Norris, Piastri y Verstappen, se podría dar la confirmación de la continuidad de Colapinto de cara al 2026.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2025 · 12:52hs
GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

El Gran Premio de Brasil, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato de Fórmula 1, verá actividad este viernes, en una jornada que contará con la única práctica libre del fin de semana y la clasificación para la carrera sprint.

El GP de Brasil, que se corre en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, llega en un momento clave del campeonato, ya que faltan solo cuatro fechas para que su finalización.

La práctica libre se llevará a cabo entre las 11:30 y las 12:30 (hora de Argentina). Aquella será la única sesión de entrenamientos de la que dispondrán los pilotos, ya que este fin de semana tendrá carrera sprint.

Justamente la clasificación de la carrera sprint será unas horas después de las prácticas libres, a partir de las 15:30.

La actividad en San Pablo continuará el sábado con la carrera sprint, que está programada para las 11 de la mañana, mientras que a partir de las 3 de la tarde será la clasificación.

Finalmente, la carrera principal del GP de Brasil será el domingo a las 2 de la tarde.

En lo que respecta a la pelea por el título, el británico Lando Norris (McLaren) tomó el liderazgo en el campeonato luego de su triunfo en el GP de México que le permitió superar por solo un punto a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri.

Sin embargo, los pilotos de McLaren no son los únicos que compiten por terminar en los más alto a fin de año, ya que el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), se las arregla con un auto que fue claramente inferior durante gran parte de la temporada y está a solo 36 puntos de Norris.

La lluvia, clave en la definición en Brasil

Un factor clave podría ser la lluvia que suele decir presente durante este Gran Premio y que podría inclinar la balanza a favor de Verstappen, quien es un especialista en estas condiciones. Una prueba de ello fue la verdadera exhibición que dio el año pasado, cuando largó 17° y terminó aplastando a todos sus rivales.

En este GP de Brasil también se destacará la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien este año no pudo sumar puntos, aunque también se debe reconocer que tiene por amplia diferencia el peor auto de la parrilla. De todas maneras, en los últimos Grandes Premios se mostró muy sólido y a la par de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Luego de un comienzo de año con varios accidentes, Colapinto pudo mejorar su imagen y habría convencido al italiano Flavio Briatore, mandamás en Alpine, por lo que es inminente su confirmación para continuar en la escudería de cara al 2026.

Brasil Fórmula 1 Oscar Piastri
Noticias relacionadas
colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

fervor en interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a franco colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

asi es una vuelta en el gp de brasil, que sera clave en la lucha por el titulo de formula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

colapinto en la formula 1: los horarios del gp de brasil

Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Brasil

Lo último

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Último Momento
Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Tres exjefes policiales detenidos en Rosario por el desvío de fondos para combustible en patrulleros

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Pirelli ajusta su estrategia en Interlagos: compuestos más duros y atención al clima cambiante

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Eutanasia en Argentina: tras la aprobación en Uruguay, se reabre el debate en Diputados

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

Servicios municipales previstos para el asueto de este viernes 7 de noviembre

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Ovación
El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El título de Independiente Rivadavia abrió el debate: ¿cuándo será el momento de Unión?

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

El motor de Unión en el mediocampo que para el bien del equipo no se frenó nunca

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina venció a Túnez y clasificó a los 16avos del Mundial Sub 17

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Se realizará un atractivo festival boxístico en Sportivo Guadalupe

Unión para siempre: el club relanza la campaña para socios vitalicios

"Unión para siempre": el club relanza la campaña para socios vitalicios

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos