GP de Brasil de Fórmula 1: se viene un fin de semana clave en la lucha por el título

En medio de la tensión por la pelea entre Norris, Piastri y Verstappen, se podría dar la confirmación de la continuidad de Colapinto de cara al 2026.

El Gran Premio de Brasil , correspondiente a la 21ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , verá actividad este viernes , en una jornada que contará con la única práctica libre del fin de semana y la clasificación para la carrera sprint.

El GP de Brasil, que se corre en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, llega en un momento clave del campeonato, ya que faltan solo cuatro fechas para que su finalización.

La práctica libre se llevará a cabo entre las 11:30 y las 12:30 (hora de Argentina). Aquella será la única sesión de entrenamientos de la que dispondrán los pilotos, ya que este fin de semana tendrá carrera sprint.

Justamente la clasificación de la carrera sprint será unas horas después de las prácticas libres, a partir de las 15:30.

La actividad en San Pablo continuará el sábado con la carrera sprint, que está programada para las 11 de la mañana, mientras que a partir de las 3 de la tarde será la clasificación.

Finalmente, la carrera principal del GP de Brasil será el domingo a las 2 de la tarde.

En lo que respecta a la pelea por el título, el británico Lando Norris (McLaren) tomó el liderazgo en el campeonato luego de su triunfo en el GP de México que le permitió superar por solo un punto a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri.

Sin embargo, los pilotos de McLaren no son los únicos que compiten por terminar en los más alto a fin de año, ya que el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), se las arregla con un auto que fue claramente inferior durante gran parte de la temporada y está a solo 36 puntos de Norris.

La lluvia, clave en la definición en Brasil

Un factor clave podría ser la lluvia que suele decir presente durante este Gran Premio y que podría inclinar la balanza a favor de Verstappen, quien es un especialista en estas condiciones. Una prueba de ello fue la verdadera exhibición que dio el año pasado, cuando largó 17° y terminó aplastando a todos sus rivales.

En este GP de Brasil también se destacará la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien este año no pudo sumar puntos, aunque también se debe reconocer que tiene por amplia diferencia el peor auto de la parrilla. De todas maneras, en los últimos Grandes Premios se mostró muy sólido y a la par de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Luego de un comienzo de año con varios accidentes, Colapinto pudo mejorar su imagen y habría convencido al italiano Flavio Briatore, mandamás en Alpine, por lo que es inminente su confirmación para continuar en la escudería de cara al 2026.