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Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

La representante de Unión de Santa Fe, Denise Garetto logró medalla de oro en la Copa Nacional de Clubes en el Cenard, y tiene como objetivo clasificar a los Juegos Suramericanos

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 10:01hs
Denise Garetto en plena acción rumbo al primer lugar del podio en la Copa Nacional de Clubes.

Denise Garetto en plena acción rumbo al primer lugar del podio en la Copa Nacional de Clubes.

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Capital Federal, se desarrolló la Copa Nacional de Clubes de Mayores. Del emblemático evento del atletismo argentino participaron los mejores atletas del país entre ellos una nutrida delegación de santafesinos, y en particular, deportistas del Club Atlético Unión de Santa Fe. Una de las más destacadas participaciones fue la de la santafesina Denise Garetto.

Un podio más que merecido en el Cenard

Con una marca de 12.02 +1.6, es la nueva campeona en salto triple de la Copa Nacional de Clubes de Mayores 2026. Con 25 años, es profesora de atletismo con certificación de labor athletics. Además, está encargada del atletismo en el Club Atlético Unión, y no solamente fue a competir, sino que también llevó a sus atletas al certamen organizado por la Confederación Argentina en Buenos Aires.

Acerca de qué sensaciones se volvió de Capital Federal le dijo a UNO Santa Fe que "La verdad que era algo que lo estaba esperando hace años, con todo el trabajo y constancia para llegar a este momento, valieron la pena. Estoy muy feliz de que por primera vez puedo decir que salí campeona nacional de clubes y sobre todo sentir que me estoy acercando a mi objetivo de clasificar a los Odesur. Un objetivo bastante alto dirían algunos, pero no imposible.".

En sus redes sociales, Denise se encuentra muy activa, buscando sponsors para respaldar y sustentar sus participaciones, ya que como el atletismo es un deporte amateur, graba algunos videos muy interesantes. "Los videos los estoy haciendo no solo para enseñarles cómo es entrenar atletismo 5 veces por semana y doble turno, sino que también para auto exigirme a mí que no voy a bajar los brazos ni por un segundo.Y con mi hermana sentir que tenés el apoyo de alguien incluso dentro de la competencia es algo que no todos pueden sentir".

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La talentosa atleta de Uni&oacute;n de Santa Fe junto a su entrenador y su preparador f&iacute;sico.

La talentosa atleta de Unión de Santa Fe junto a su entrenador y su preparador físico.

Los objetivos de Denise Garetto

La talentosa deportista de Guadalupe Oeste subrayó que "También tenemos ese objetivo de clasificar las dos a los Odesur porque es nuestra ciudad y con nuestro entorno cerca. Mi próximo objetivo es ganar el Nacional de Mayores y hacer la mínima o aproximarse lo que más pueda a los 13 metros. Objetivo que nos planteamos con Roger Mausset, mi entrenador en pista, y Jonathan Stelik, mi preparador físico, que además de ser parte del proyecto en Atletismo Unión, también es mi pareja".

A su tarea como atleta en Unión, que demanda mucho entrenamiento, y lo que dedica a enseñar a los más pequeños, Denise fue una de las organizadoras de la tradicional Maratón Marea Roja y Blanca 2026, que se concretó en el marco del 119° aniversario de la entidad santafesina. "En cuanto a la maratón, estoy muy contenta porque es un evento fijo, no solo del club y de que lo organiza atletismo para festejar corriendo cada nuevo aniversario, sino que también una fiesta para la ciudad. Y que por suerte la gente nos apoya y respalda año a año, y también este ingreso a la actividad hacen que vaya creciendo".

Denise Garetto Unión Atletismo
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