¿Fue solución sacar a Minella como DT de Colón de la Reserva y designar a Russo?

La nueva dirigencia de Colón decidió cesantear a Martín Minella para sumar a Alejandro Russo, quien llegó de la mano de Diego Colotto

Son flojos los resultados que viene obteniendo la Reserva de Colón que dirige Alejandro Russo.

Si bien se suele decir que en las divisiones inferiores y también en la Reserva lo más importante no son los resultados, sino la proyección de jugadores y la consolidación de un proyecto, la realidad es que a ningún club le gusta verse en las últimas posiciones, como le está sucediendo a Colón en el Torneo Apertura de Reserva.

Cuando la comisión directiva asumió , decidió cesantear a Martín Minella, quien era el DT de Reserva, pero además se hizo una reestructuración del fútbol formativo. Por ello, también fueron despedidos dos exjugadores de Colón como los casos de Javier López y Adrián Marini.

Y el entrenador que llegó para dirigir la Reserva. además de ser el coordinador del fútbol formativo, fue Alejandro Russo. Y lo hizo con el aval del director deportivo Diego Colotto. Con el detalle, de que uno de los ayudantes de campo de Russo, es Fernando Alonso, hijo del presidente José Alonso.

Lo cierto es que el comienzo del ciclo, en cuanto a resultados no es para nada alentador. El equipo de Reserva jugó 10 partidos, de los cuales perdió siete, empató uno y apenas ganó dos.

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Es decir, sumó siete puntos sobre 30 en disputa y se ubica 16° en el Grupo B con siete unidades, apenas un punto por arriba del último que es San Martín de San Juan. Mientras que en la tabla general está en el puesto 33° sobre 36 equipos.

Con el agravante, de que perdió el Clásico por 3-1 y luego de arrancar ganando el partido. Si bien se trata de un proyecto nuevo, la realidad marca que el equipo muestra dificultades para ser competitivo.

A la hora de comparar, el año pasado, en el Torneo Clausura de Reserva, luego de las primeras 10 fechas jugadas, el equipo que dirigía Martín Minella sumaba 11 unidades.