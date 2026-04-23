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Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

La tensión política entre Estados Unidos e Irán impacta de lleno en el fútbol. Desde el entorno de Donald Trump sugirieron excluir al seleccionado asiático y abrirle la puerta a Italia.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 10:49hs
Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

El camino rumbo al Mundial 2026 empieza a cargarse de tensión fuera del césped. En medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, surgió una propuesta que sacudió el escenario internacional: reemplazar al seleccionado iraní por Selección de Italia.

La iniciativa, que mezcla intereses políticos con decisiones deportivas, reabre el debate sobre la injerencia de factores externos en el fútbol mundial.

La propuesta que generó ruido rumbo al Mundial

El impulsor de la idea fue Paolo Zampolli, delegado de Donald Trump en Italia, quien confirmó haber acercado la sugerencia tanto al exmandatario como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo”, afirmó, según consignó el diario británico Financial Times.

Zampolli, además, apeló al peso histórico de la Azzurra: “Sería un sueño ver a Italia en un Mundial organizado por Estados Unidos. Tiene la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”.

Italia, eliminada pero en el centro de la escena

La selección italiana había quedado fuera del Mundial tras perder en el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, esta inesperada propuesta la vuelve a colocar en el centro del debate, aunque sin sustento reglamentario hasta el momento.

Irán no se baja y marca postura

Del otro lado, Selección de Irán fue contundente: no piensa ceder su lugar.

El presidente de su federación, Mehdi Taj, aseguró que el país “boicoteará a Estados Unidos, pero no al Mundial”, dejando en claro que participarán pese al contexto adverso.

Incluso, desde Irán ya mantuvieron contactos con la FIFA para evaluar la posibilidad de disputar sus partidos fuera de territorio estadounidense.

México, una opción sobre la mesa

En ese escenario, México apareció como alternativa logística. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su país está dispuesto a albergar los partidos de Irán en la fase inicial.

México mantiene relaciones con todos los países y está preparado para recibirlos si es necesario”, señaló, aunque por ahora no hubo avances concretos.

Denuncias y tensión creciente

El conflicto también sumó un capítulo diplomático. El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunció a Estados Unidos por “falta de cooperación” en cuestiones clave como la emisión de visas y el apoyo logístico para la delegación.

Un Mundial que ya se juega fuera de la cancha

Mientras la FIFA no se expide oficialmente, el tema expone cómo el fútbol vuelve a quedar atravesado por la política internacional.

A más de un año del inicio del torneo, el Mundial 2026 ya empezó a disputarse… pero no en los estadios, sino en los despachos, con tensiones geopolíticas que amenazan con trasladarse al mayor evento deportivo del planeta.

Mundial Irán Italia
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