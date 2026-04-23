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Abuso sexual a menores: detuvieron a tres hombres por atacar a niñas de 10 y 14

Fue el corolario de una sigilosa investigación ordenada por la fiscal MPA Gabriela Lema por abuso sexual de menores en la localidad santafesina de Pilar

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de abril 2026 · 10:57hs
Tres hombres fueron detenidos como presunto autores de abuso a menores de edad.

gentileza

Tres hombres fueron detenidos como presunto autores de abuso a menores de edad.

En las últimas horas del miércoles, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) —áreas de Trata de Personas y Violencia de Género—, en el marco de una causa de enorme complejidad y con graves consecuencias para víctimas menores de edad, ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Siete Jefes al 900, en la localidad de Pilar, departamento Castellanos. Allí aprehendieron a tres hombres, sobre quienes se presume su responsabilidad criminal en abusos sexuales contra menores de 10 y 14 años.

Durante la requisa realizada en el interior del inmueble fueron secuestrados dos teléfonos celulares, pertenecientes a dos de los detenidos, en los que se presume podría existir información relevante sobre este y otros delitos presuntamente cometidos por el mismo grupo.

Denuncia

Un familiar de una de las víctimas, al tomar conocimiento de los abusos sexuales, radicó la denuncia policial. La gravedad de los hechos activó de inmediato la intervención de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que en la misma jornada convocó a los pesquisas de Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI.

Los investigadores trabajaron con sigilo y celeridad para resguardar la investigación y proteger a las familias de las víctimas, evitando la pérdida de elementos probatorios. Una vez reunidos estos últimos y los requisitos legales cumplidos, la fiscalía solicitó la orden al Colegio de Jueces, que dispuso el allanamiento del inmueble investigado.

Los agentes de la PDI llegaron al domicilio, lo rodearon e irrumpieron en su interior, donde aprehendieron a los tres principales sospechosos: L. A. P. (65 años), B. M. P. (28) y A. I. P. (21). Además, incautaron los dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes.

Atribución delictiva

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI, que a su vez notificó a la fiscal del MPA, Gabriela Lema, quien ordenó que los tres detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores del delito de abuso sexual.

Los imputados continuarán detenidos hasta la audiencia imputativa, prevista para la próxima semana, donde se formalizará la atribución delictiva en su contra.

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abuso sexual menores detenidos Pilar
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