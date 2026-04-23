Peñarol sufrirá una baja importante para lo que queda del Súper Rugby Américas

El medio scrum de CRAI, Alejandro Molinas, sufrió una dura lesión jugando para Peñarol ante Capibaras y se perderá lo que resta de disputa de la competición

El pasado lunes en Montevideo se cerró la octava fecha del Súper Rugby Américas en el cual Capibaras XV se impuso en condición de visitante a Peñarol de Uruguay en Montevideo por 38 a 32. Fue un triunfo clave para la franquicia litoraleña, pensando en las semifinales, pero en dicho encuentro se produjo un incidente que involucró a un jugador santafesino que forma parte del conjunto con base en Montevideo.

En el estadio Charrúa de Montevideo, en el cierre de la fecha 8 del Súper Rugby Américas, Capibaras XV superó a Peñarol de Uruguay por 38 a 32. En un partidazo, cambiante, con una gran actuación del paranaense Franco Rossetto, la novedad pasó por la grave lesión que sufrió el medio scrum de la franquicia con base en Montevideo.

Se trata del back formado en CRAI, que ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Capibaras, pero sufrió una dura lesión y será baja para lo que queda de la competencia sudamericana por lo que demanda la recuperación. Sin dudas, una baja muy sensible para el conjunto uruguayo, pero también es una pena para los Gitanos, que esperaban contar con su participación para la segunda parte del año.

Según consignó oficialmente la entidad para la que jugaba, el medio scrum Alejandro Molinas, medio scrum de Peñarol Rugby, sufrió la fractura de su peroné derecho, lesión que lo marginará de lo que queda del Super Rugby Américas. El jugador formado en CRAI disputó todos los ochos partidos de lo que va del Super Rugby Américas, en donde en siete partidos fue titular y uno ingresó desde el banco de relevos. Además, apoyó un try en la victoria contra Yacaré XV por la quinta jornada del certamen. Un dato

El medio scrum que también integró el seleccionado de seven de la Unión Santafesina de Rugby, había sido uno de los mentores y organizadores de la gira que CRAI realizó a principios del mes de marzo por Sudáfrica. La realización de la misma estaba pauta desde hace mucho tiempo, pero Ale, recibió el ofrecimiento de jugar esta competencia, y se embarcó en afrontar este nuevo desafío para él. Igualmente, en su paso por Peñarol dejó una muy buena imagen, ya que hizo un gran trabajo como jugador pero también como persona dentro de un plantel que siempre busca ser protagonista.

image El medio scrum formado en CRAI, tendrá una extensa recuperación y es baja en Peñarol.

En el comunicado oficial en redes, Peñarol informó que "¡Gracias, Ale! Lamentamos informar que el jugador argentino, Alejandro Molinas, sufrió una fractura del peroné en su pierna derecha, y será baja por lo que resta del torneo. Éxitos y pronta recuperación, Peka!"

No caben dudas que con el acompañamiento de su familia, de la gente de su club, y sus amigos, el medio scrum se someterá a las prescripciones médicas, y hará una buena recuperación para volver a las canchas. En este tipo de situaciones, lo mejor que se puede hacer es desearle una buena recuperación, ya que lo tiene más que merecido.

Programación 9° fecha

Viernes 24/4: Dogos vs. Pampas

Sábado 25/4: Yacaré vs. Selknam

Domingo 26/4: Cobras vs. Capibaras

Lunes 27/4: Tarucas vs. Peñarol

-Posiciones: Pampas 36, Dogos 32, Capibaras 26, Tarucas 23, Selknam 21, Peñarol 14, Yacaré 11, Cobras 7.