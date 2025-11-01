Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Morón

Deportivo Morón se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Morón igualó 0-0 con Atlanta y de esta manera se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

1 de noviembre 2025 · 17:16hs
Deportivo Morón empató con Atlanta y se metió en las semifinales del Reducido.

Deportivo Morón empató con Atlanta y se metió en las semifinales del Reducido.

Deportivo Morón es el segundo semifinalista del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional tras empatar 0-0 ante Atlanta, pero haber quedado 1-0 en el global tras la victoria en la ida.

Deportivo Morón es semifinalista del Reducido

En un partido muy friccionado, cargado de amonestaciones, múltiples interrupciones y prácticamente sin situaciones de peligro. El “Bohemio” que tenía que salir al menos a ganar por la mínima para aprovechar su ventaja deportiva, quedó condicionado desde temprano por la expulsión de Lucas Ambrogio a los 17 minutos del primer tiempo, lo que obligó al equipo a replegarse y resignar protagonismo en varios tramos del encuentro.

El primer tiempo mostró un dominio inicial de Morón, aunque sin generar remates al arco. Con el correr de los minutos, Atlanta logró equilibrar el juego y recuperar la pelota. Sin embargo, ni el local ni el “Gallito” pudieron romper la paridad: la primera mitad terminó sin tiros al arco y con varias tarjetas amarillas que marcaron el tono del duelo.

En el complemento, Morón volvió a adueñarse del control territorial, empujado también por la ventaja numérica en el global. El “Bohemio”, debilitado físicamente, fue obligado por momentos a replegarse y las posibilidades se fueron debilitando.

Hacia el final, Atlanta recuperó algo de posesión y buscó salir del asedio, pero la falta de claridad en los últimos metros y la ausencia de remates continuaron siendo la constante.

Morón tampoco encontró caminos para vulnerar a un rival ordenado pese a jugar más de 70 minutos con diez. Así, el 0-0 terminó siendo favorable al “Gallo” que se encuentra en las semifinales del Reducido y ahora espera rival, mientras que Atlanta se despide del torneo e intentará luchar por el ascenso el año próximo.

Deportivo Morón Atlanta Reducido
Noticias relacionadas
Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla.

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Auger-Aliassime se metió en la final del Masters 1000 de París.

Auger-Aliassime es el primer finalista del Masters 1000 de París

Villarreal goleó y es escolta de Real Madrid.

Villarreal goleó a Rayo Vallecano y es escolta de Real Madrid en LaLiga

Unidese le ganó a Atalanta y lo dejó sin invicto.

Udinese venció a Atalanta y le sacó el invicto en la Serie A

Lo último

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: No es una buena señal

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: "No es una buena señal"

Último Momento
Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: No es una buena señal

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: "No es una buena señal"

Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con la permanencia

Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con la permanencia

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros