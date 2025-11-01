Deportivo Morón se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Morón igualó 0-0 con Atlanta y de esta manera se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Morón es el segundo semifinalista del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional tras empatar 0-0 ante Atlanta , pero haber quedado 1-0 en el global tras la victoria en la ida.

En un partido muy friccionado, cargado de amonestaciones, múltiples interrupciones y prácticamente sin situaciones de peligro. El “Bohemio” que tenía que salir al menos a ganar por la mínima para aprovechar su ventaja deportiva, quedó condicionado desde temprano por la expulsión de Lucas Ambrogio a los 17 minutos del primer tiempo, lo que obligó al equipo a replegarse y resignar protagonismo en varios tramos del encuentro.

El primer tiempo mostró un dominio inicial de Morón, aunque sin generar remates al arco. Con el correr de los minutos, Atlanta logró equilibrar el juego y recuperar la pelota. Sin embargo, ni el local ni el “Gallito” pudieron romper la paridad: la primera mitad terminó sin tiros al arco y con varias tarjetas amarillas que marcaron el tono del duelo.

En el complemento, Morón volvió a adueñarse del control territorial, empujado también por la ventaja numérica en el global. El “Bohemio”, debilitado físicamente, fue obligado por momentos a replegarse y las posibilidades se fueron debilitando.

Hacia el final, Atlanta recuperó algo de posesión y buscó salir del asedio, pero la falta de claridad en los últimos metros y la ausencia de remates continuaron siendo la constante.

Morón tampoco encontró caminos para vulnerar a un rival ordenado pese a jugar más de 70 minutos con diez. Así, el 0-0 terminó siendo favorable al “Gallo” que se encuentra en las semifinales del Reducido y ahora espera rival, mientras que Atlanta se despide del torneo e intentará luchar por el ascenso el año próximo.