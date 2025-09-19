Deportivo Riestra recibe a Gimnasia buscando extender su impactante racha Deportivo Riestra recibe este viernes a Gimnasia con el desafío de ganar para subir a la cima de la zona B y extender un invicto impactante como local 19 de septiembre 2025 · 08:32hs

Deportivo Riestra suma 24 partidos sin perder como local.

Deportivo Riestra y Gimnasia jugarán este viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El cuadro de Villa Soldati, invicto en su casa desde hace 24 partidos, va por una victoria que le permita volver a la punta e incluso acercarse a puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Lobo intentará volver a la senda del triunfo luego de dos encuentros y afianzarse en la zona de playoffs.

Cómo llegan Deportivo Riestra y Gimnasia al duelo por el Torneo Clausura El Malevo viene de cortarle el invicto a Central Córdoba con un triunfo por 2 a 0 en su hogar, el estadio Guillermo Laza, al que convirtió en toda una fortaleza, encadenando 24 duelos sin conocer la derrota. Este impresionante registro es uno de los motivos que tienen a los dirigidos por Gustavo Benítez peleando arriba en todos los frentes, teniendo la posibilidad, en caso de obtener la victoria, de convertirse en líderes de la Zona B y de quedar a tan solo una plaza de la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.

Por su parte, el Tripero viene de caer 3 a 1 en El Bosque ante Unión y dejó una mala imagen por la que su entrenador, Alejandro Orfila, se hizo responsable en conferencia de prensa: “Fallamos en el juego, es la realidad y me hago cargo”, sentenció. Ahora buscará dar vuelta la página y volver a ganar, algo que solo logró en una de sus últimas cinco presentaciones, pero para esto no podrá contar con Nicolás Garayalde, que llegó a la quinta amarilla y no sabe si lo hará con Marcelo Torres, que salió pidiendo el cambio en el choque con el Tatengue. Árbitro: Andrés Merlos VAR: Ariel Penel Estadio: Guillermo Laza Hora: 17.00 TV: TNT Sports Premium