Deportivo Riestra recibe a Gimnasia buscando extender su impactante racha

Deportivo Riestra recibe este viernes a Gimnasia con el desafío de ganar para subir a la cima de la zona B y extender un invicto impactante como local

19 de septiembre 2025 · 08:32hs
Deportivo Riestra suma 24 partidos sin perder como local.

Deportivo Riestra suma 24 partidos sin perder como local.

Deportivo Riestra y Gimnasia jugarán este viernes desde las 17 en el estadio Guillermo Laza, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El cuadro de Villa Soldati, invicto en su casa desde hace 24 partidos, va por una victoria que le permita volver a la punta e incluso acercarse a puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Lobo intentará volver a la senda del triunfo luego de dos encuentros y afianzarse en la zona de playoffs.

Cómo llegan Deportivo Riestra y Gimnasia al duelo por el Torneo Clausura

El Malevo viene de cortarle el invicto a Central Córdoba con un triunfo por 2 a 0 en su hogar, el estadio Guillermo Laza, al que convirtió en toda una fortaleza, encadenando 24 duelos sin conocer la derrota. Este impresionante registro es uno de los motivos que tienen a los dirigidos por Gustavo Benítez peleando arriba en todos los frentes, teniendo la posibilidad, en caso de obtener la victoria, de convertirse en líderes de la Zona B y de quedar a tan solo una plaza de la clasificación a la próxima Copa Libertadores en la tabla anual.

Por su parte, el Tripero viene de caer 3 a 1 en El Bosque ante Unión y dejó una mala imagen por la que su entrenador, Alejandro Orfila, se hizo responsable en conferencia de prensa: “Fallamos en el juego, es la realidad y me hago cargo”, sentenció. Ahora buscará dar vuelta la página y volver a ganar, algo que solo logró en una de sus últimas cinco presentaciones, pero para esto no podrá contar con Nicolás Garayalde, que llegó a la quinta amarilla y no sabe si lo hará con Marcelo Torres, que salió pidiendo el cambio en el choque con el Tatengue.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Ariel Penel

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17.00

TV: TNT Sports Premium

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Unión y el desafío de extender su racha positiva en el 15 de Abril

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía que se había atrincherado en barrio Nueva Esperanza

Ezequiel Medrán cambia, para que algo en Colón cambie

Se inicia el tercer capítulo del ascenso Griselda Weimer

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Colapinto: Nos está costando mucho esta pista

Mundial de Vóley: ya se sabe a qué hora jugarán Argentina e Italia

Lanús se mide frente a Platense en La Fortaleza

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

