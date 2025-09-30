Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Después de su título en Tokio, Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Shanghái

Luego de conseguir el ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz decidió no participar del Masters 1000 de Shanghái

30 de septiembre 2025 · 12:16hs
Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Shanghái.

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, anunció tras ganar el ATP 500 de Tokio que no jugará el Masters 1000 de Shanghái, que cierra la gira asiática.

El español, que atraviesa el mejor momento de su carrera, comunicó la decisión mediante una historia en sus redes: “Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré jugar el Masters 1000 de Shanghái este año. Desafortunadamente, he estado luchando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”.

Alcaraz también lamentó perder la oportunidad de jugar ante el público local: “tenía muchas ganas de volver a jugar frente a tan increíbles fans en Shanghái. Espero volver pronto y ver a mis fans chinos el próximo año”.

Esta madrugada conquistó su 24° título en su carrera y el 8° en la temporada al vencer en la final del ATP 500 de Tokio a Taylor Fritz por doble 6-4.

El español no detalló la lesión, pero podría tratarse de las molestias en el tobillo que arrastra desde la primera ronda en Tokio. Desde el entorno señalan que no sería grave y que la baja en Shanghái responde a una medida de precaución.

De esta forma, la idea es que Alcaraz llegue en óptimas condiciones a los torneos que cerrarán su temporada: el Masters 1000 de París, el ATP Finals y la Copa Davis.

Alcaraz Masters 1000 de Shanghai Tokio
