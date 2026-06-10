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La mayor inversión vial en Santa Fe: licitaron la reconstrucción de 38 kilómetros de la Ruta 39 y una rotonda en Gobernador Crespo

Diez empresas se presentaron a la Licitación Pública N.º 14/2026. La inversión supera los 54 mil millones de pesos y el plazo de ejecución estimado es de 15 meses.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

10 de junio 2026 · 20:20hs
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Proceso licitatorio: Diez empresas presentaron ofertas para la obra más grande de Santa Fe.

Proceso licitatorio: Diez empresas presentaron ofertas para la obra más grande de Santa Fe.

Casi cuatro décadas de kilómetros deteriorados por el tránsito pesado y la falta de obras estructurales tienen fecha de inicio para su solución. El martes 9 de junio se realizó en el Centro Comercial e Industrial de Gobernador Crespo la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 14/2026 para la reconstrucción integral de la Ruta Provincial N.º 39 en el tramo Arroyo Saladillo Amargo – Río Salado, que atraviesa las localidades de Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá a lo largo de 38,6 kilómetros, dentro del departamento San Justo en la provincia de Santa Fe.

El proyecto incluye además la construcción de una rotonda en el acceso sur a Gobernador Crespo.

Se presentaron diez empresas, incluyendo firmas que nunca habían trabajado en Santa Fe. Del acto participaron el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el senador provincial Rodrigo Borla, funcionarios provinciales, presidentes comunales e instituciones de la región.

La obra más grande que impulsa hoy la Provincia

No se trata de una intervención menor. La reconstrucción de la Ruta 39 es la mayor inversión vial actualmente impulsada por el Gobierno de Santa Fe, con un presupuesto que supera los 54 mil millones de pesos. El corredor une el Río Salado con el Arroyo Saladillo Amargo, mejorará los accesos a San Martín Norte y fortalecerá la conectividad entre los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier.

RUTA 19

Por su parte, el senador provincial Borla fue el primero en dimensionarlo públicamente: "Yo pensaba que era la obra más importante del departamento San Justo en cuanto a inversión, pero el ministro Enrico nos dijo que en realidad es la obra más importante como inversión de la Provincia de Santa Fe".

38,6 kilómetros que serán prácticamente una ruta nueva

La intervención abarcará 38,6 kilómetros de un corredor que acusa ahuellamientos, fisuras y baches con afectación estructural. El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, fue contundente al describir el alcance del trabajo: "Es prácticamente hacer una ruta nueva sobre la traza existente".

El proyecto contempla la reconstrucción completa del pavimento desde la subbase hasta la carpeta asfáltica final, el ensanche de la calzada hasta 7,30 metros y la incorporación de un sobreancho pavimentado de 0,50 metros por lado para mejorar el drenaje y la durabilidad de la traza. "Al alejar el agua de la zona de circulación de los vehículos pesados, especialmente los camiones, protegemos mejor el pavimento y reducimos el deterioro provocado por la humedad", explicó Seghezzo en LT9.

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La obra incluye además readecuación y mantenimiento de alcantarillas, obras de seguridad vial, mejora de iluminación existente, reposición de barandas metálicas, reconstrucción de garitas y dársenas para transporte público, e iluminación LED en accesos y enlaces.

RUTA 39

Una rotonda estratégica y una inversión récord

Además de la repavimentación, el proyecto contempla la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta Provincial 39 con la Ruta Nacional 11, financiada íntegramente por la Provincia. El senador Borla sintetizó el valor del conjunto: "Son dos obras en una: conectividad y seguridad vial".

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Confianza en los números y en el proceso

La cantidad y calidad de las ofertas recibidas generó optimismo entre los funcionarios. "Estamos muy satisfechos tanto por la cantidad de empresas que presentaron sus propuestas como así también por los números de las ofertas, que nos da la tranquilidad de que estamos dentro de los parámetros presupuestarios y la obra se va a hacer sí o sí", aseguró Borla.

Seghezzo destacó que la presencia de empresas de todo el país refleja la credibilidad de la gestión provincial. "Eso demuestra que la provincia genera confianza, cumple con sus contratos y mantiene una política de obras públicas que resulta atractiva", señaló.

Qué sigue

Vialidad Provincial analizará primero las propuestas técnicas para verificar el cumplimiento de los requisitos formales y luego avanzará con la evaluación económica. Una vez adjudicada la obra, el plazo estimado de ejecución es de 15 meses.

Santa Fe Ruta San Justo Crespo obra
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