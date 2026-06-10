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Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

El fiscal del MPA, Agustín Nigro, lideró los allanamientos. Los delincuentes hackearon a tres santafesinos adulterando fotos de DNI y convirtieron el botín en criptomonedas.

10 de junio 2026 · 20:13hs
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Estafas virtuales a santafesinos: detuvieron en Buenos Aires a tres miembros de una banda que robó casi $35 millones

Dos hombres y una mujer fueron detenidos este miércoles por la mañana en la provincia de Buenos Aires a raíz de una investigación por estafas virtuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe por estafas en perjuicio de tres usuarios de billeteras virtuales.

El fiscal Agustín Nigro está a cargo de las diligencias del caso y requirió que las tres personas privadas de su libertad sean trasladadas a la ciudad de Santa Fe para la realización de las correspondientes imputaciones en los tribunales de la capital provincial. Según adelantó, “les atribuiremos haber cometido los ilícitos junto con otros tres hombres que están prófugos y con pedidos de detención vigentes”.

LEER MÁS: Cayó peligrosa banda de estafadores con tarjetas de crédito tras múltiples allanamientos en Santa Fe

Asimismo, Nigro afirmó que “de acuerdo con las evidencias reunidas hasta el momento, el grupo criminal se apoderó ilegítimamente de 34.867.763,07 pesos”. Al respecto, destacó que “las entidades financieras debieron resarcir a las víctimas porque las estafas fueron posibles por negligencia en procesos de validación de identidad para gestionar cuentas comitentes”.

El fiscal recordó que “en marzo pasado, por una orden de cese del estado antijurídico, cuatro billeteras virtuales tuvieron que acreditarles a dos hombres fondos equivalentes a los que les habían sustraído”. A su vez, precisó que “la otra víctima es una mujer que recuperó su dinero a partir de un acuerdo extrajudicial con la plataforma en la que lo había depositado”.

Fotos y datos biométricos

En relación con las maniobras delictivas, el funcionario del MPA detalló que “a nombre de las víctimas, los investigados abrieron cuentas en billeteras virtuales con fotos y datos biométricos de algunos de ellos”, y especificó que “adulteraron imágenes reales de los DNI de las personas perjudicadas”.

En tanto, Nigro señaló que “los estafadores luego asociaron las cuentas abiertas de manera fraudulenta a otras que las víctimas ya tenían en las plataformas financieras”, y subrayó que “a partir de esa acción, accedieron a los ahorros ajenos y transfirieron la totalidad sin que los titulares supieran”.

El fiscal puntualizó que “la banda criminal vació tres cuentas en las que respectivamente había 16.685.000 pesos, 12.401.876 pesos y 5.780.887,07 pesos”, y subrayó que “perfeccionaron el desapoderamiento al convertir esos fondos en criptoactivos”. En tal sentido, explicó que “desde el MPA seguimos la ruta de las transacciones para poder determinar el destino del dinero e individualizar a los responsables”.

Allanamientos

Nigro indicó que “las detenciones se lograron en el marco de una serie de allanamientos autorizados judicialmente en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y realizados en Buenos Aires por la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

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