Di Carlo anunció en River la renovación de contrato con Gallardo

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, anunció en la previa del Superclásico la renovación de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026

El presidente de River , Stéfano Di Carlo , anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a "cumplir con la palabra que dieron en campaña". Además, afirmó que el entrenador "es la cara deportiva de River" y que "los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos".

Di Carlo confirmó la continuidad de Gallardo en River

“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.

Por su parte, Gallardo afirmó que “River ha atravesado muchos malos momentos y no estamos ajenos a la realidad. Somos conscientes que las cosas no son como queremos pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estamos convencidos”.

“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir” añadió.

Sobre el preocupante presente futbolístico que atraviesa su equipo, el entrenador afirmó: “Nosotros hacemos una evaluación temporada tras temporada y por eso hacemos revalidaciones año a año. Estamos convencidos que esta crisis futbolística va a pasar, como todo, y por eso tengo las convicciones para seguir”.

“No iba a escapar por un mal año deportivo. No está en mi y tengo convicciones para seguir a pesar de vivir en un mundo tan dramático. Yo pase por mucho en mi vida y por eso estoy convencido que vamos a ganar” sentenció en relación a lo que será el Superclásico del día domingo ante Boca, en el estadio La Bombonera a las 16.30.