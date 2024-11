Di María igualó una marca de Messi en Champions League y se acercó a Cristiano Ronaldo

Riquelme: "No escucho que hablen de que otros equipos tienen la obligación de ir a la Libertadores"

A su vez, si brinda dos asistencias más en todo lo que queda de la competencia, superará al máximo goleador del Real Madrid, que tiene 42.

A falta de seis minutos para que finalice el cotejo, el cuadro portugués caía por 2-1 ante los franceses, pero gracias al talento del delantero de 37 años, logró dar vuelta el resultado.

Asimismo, “Angelito” envió un gran centro desde la izquierda para la llegada del atacante Arthur Cabral, que conectó de cabeza el preciso pase y mandó la pelota al fondo de la red para igualar el choque.

Cuatro minutos más tarde, el surgido en Rosario Central volvió a aparecer para darle el agónico triunfo a su equipo.

De la misma forma que en el gol de la igualdad, pero ahora con un centro desde la derecha, la pelota fue dirigida a la cabeza de Zeki Amdouni, que marcó el 3-2 definitivo para que Benfica se lleve tres puntos fundamentales en la pelea por la clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Lo que se le viene al Benfica de Di María en Champions League

En la próxima fecha del torneo europeo, el elenco portugués recibirá al Bologna de Italia el miércoles 11 de diciembre desde las 17:00 (hora argentina).

En tanto, si Di María logra repetir una actuación como la de este miércoles, se convertirá en el máximo asistidor de la Liga de Campeones con 43 asistencias, por delante de Cristiano Ronaldo (42) y Lionel Messi (41).

Estos dos últimos, pese a que todavía se mantienen en actividad, no podrán sumar pases de gol en la competencia europea ya que tanto el Inter Miami, club actual del astro argentino, como el Al-Nassr, equipo del ex Real Madrid, no participan de dicho certamen