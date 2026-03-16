Dos jugadores clave de Unión, entre algodones para visitar a Defensa

El plantel de Unión descansa este lunes tras el empate ante Boca en el 15 de Abril. El próximo objetivo, Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Luego del empate frente a Boca en el 15 de Abril, el plantel de Unión tiene jornada de descanso este lunes antes de retomar los entrenamientos con la mirada puesta en su próximo compromiso.

El equipo que dirige Leonardo Madelón visitará a Defensa y Justicia el sábado desde las 17.45 en el estadio Estadio Norberto Tomaghello, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol.

Estigarribia, bajo observación en Unión

De cara a ese compromiso, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la situación física de Marcelo Estigarribia.

El delantero arrastra un corte en la frente sufrido en el partido ante Independiente, lesión por la que debieron aplicarle entre 12 y 13 puntos de sutura. De hecho, jugó el encuentro frente a Boca con un apósito en la zona afectada.

Sin embargo, el atacante debió ser reemplazado por una molestia muscular, por lo que ahora habrá que esperar los próximos entrenamientos para determinar el grado de la dolencia y evaluar cómo evolucionó tras haber jugado en condiciones desfavorables.

Otra situación a seguir

El otro futbolista que será evaluado en la semana es Julián Palacios. El mediocampista pidió el cambio durante el partido ante Boca y luego Madelón explicó en conferencia de prensa que se trató de una fatiga muscular.

Si ambos jugadores evolucionan favorablemente, el entrenador podría repetir la base del equipo que viene utilizando en las últimas presentaciones.

Palacios.jpg Julián Palacios, autor del gol de Unión ante Boca, salió reemplazado por una fatiga muscular. UNO Santa Fe / José Busiemi

Dentro de ese panorama, una de las novedades positivas es la recuperación de Agustín Colazo, quien vuelve a estar a disposición y se convierte en una alternativa ofensiva importante para el cuerpo técnico.

Su regreso cobra relevancia especialmente teniendo en cuenta que Estigarribia no se encuentra en plenitud física.

LEER MÁS: No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Otra noticia favorable para Unión es que Lautaro Vargas, quien acumulaba cuatro tarjetas amarillas, no fue amonestado en el último encuentro. De esta manera, el lateral podrá ser tenido en cuenta para el partido frente al Halcón.

Con varios días por delante para trabajar, Madelón comenzará a definir durante la semana el equipo que buscará sumar en Florencio Varela ante un rival siempre exigente como Defensa y Justicia.