Uno Santa Fe | Unión | Unión

Dos jugadores clave de Unión, entre algodones para visitar a Defensa

El plantel de Unión descansa este lunes tras el empate ante Boca en el 15 de Abril. El próximo objetivo, Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 10:51hs
Dos jugadores clave de Unión, entre algodones para visitar a Defensa

Prensa Unión

Luego del empate frente a Boca en el 15 de Abril, el plantel de Unión tiene jornada de descanso este lunes antes de retomar los entrenamientos con la mirada puesta en su próximo compromiso.

LEER MÁS: El desafío pendiente del Unión de Madelón: convertir competitividad en triunfos

El equipo que dirige Leonardo Madelón visitará a Defensa y Justicia el sábado desde las 17.45 en el estadio Estadio Norberto Tomaghello, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Liga Profesional de Fútbol.

Estigarribia, bajo observación en Unión

De cara a ese compromiso, una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la situación física de Marcelo Estigarribia.

El delantero arrastra un corte en la frente sufrido en el partido ante Independiente, lesión por la que debieron aplicarle entre 12 y 13 puntos de sutura. De hecho, jugó el encuentro frente a Boca con un apósito en la zona afectada.

Sin embargo, el atacante debió ser reemplazado por una molestia muscular, por lo que ahora habrá que esperar los próximos entrenamientos para determinar el grado de la dolencia y evaluar cómo evolucionó tras haber jugado en condiciones desfavorables.

Otra situación a seguir

El otro futbolista que será evaluado en la semana es Julián Palacios. El mediocampista pidió el cambio durante el partido ante Boca y luego Madelón explicó en conferencia de prensa que se trató de una fatiga muscular.

Si ambos jugadores evolucionan favorablemente, el entrenador podría repetir la base del equipo que viene utilizando en las últimas presentaciones.

Palacios.jpg
Juli&aacute;n Palacios, autor del gol de Uni&oacute;n ante Boca, sali&oacute; reemplazado por una fatiga muscular.

Julián Palacios, autor del gol de Unión ante Boca, salió reemplazado por una fatiga muscular.

Dentro de ese panorama, una de las novedades positivas es la recuperación de Agustín Colazo, quien vuelve a estar a disposición y se convierte en una alternativa ofensiva importante para el cuerpo técnico.

Su regreso cobra relevancia especialmente teniendo en cuenta que Estigarribia no se encuentra en plenitud física.

LEER MÁS: No importa cuando leas esto, Unión siempre compite

Otra noticia favorable para Unión es que Lautaro Vargas, quien acumulaba cuatro tarjetas amarillas, no fue amonestado en el último encuentro. De esta manera, el lateral podrá ser tenido en cuenta para el partido frente al Halcón.

Con varios días por delante para trabajar, Madelón comenzará a definir durante la semana el equipo que buscará sumar en Florencio Varela ante un rival siempre exigente como Defensa y Justicia.

Unión Defensa Palacios
Noticias relacionadas
el uno por uno del empate de union ante boca en el 15 de abril

El uno por uno del empate de Unión ante Boca en el 15 de Abril

union rozo el golpe ante boca, pero otra vez termino con sabor a poco

Unión rozó el golpe ante Boca, pero otra vez terminó con sabor a poco

union no lo pudo aguantar y termino 1-1 ante boca en el 15 de abril

Unión no lo pudo aguantar y terminó 1-1 ante Boca en el 15 de Abril

en vivo: union ya inicio su camino en la elite del futbol femenino ante gimnasia

En VIVO: Unión ya inició su camino en la elite del fútbol femenino ante Gimnasia

Lo último

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Último Momento
Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"