La situación del empleo en la provincia de Santa Fe: el trabajo privado no crece y sigue estancado

Un informe basado en datos del SIPA reveló que la provincia cerró diciembre con 511.600 trabajadores privados registrados, con una leve caída interanual

El último informe sobre principales indicadores del trabajo registrado , elaborado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y difundido por la Secretaría de Trabajo de la Nación, muestra que el empleo formal en Santa Fe prácticamente no registró cambios durante diciembre de 2025.

De acuerdo al reporte, la provincia contabilizó 511.600 trabajadores asalariados registrados en el sector privado , lo que representa una leve caída del 0,1% respecto a noviembre .

En términos interanuales, la cifra también mostró una disminución del 0,2%, ya que en diciembre de 2024 el empleo privado formal en la provincia alcanzaba 512.700 puestos de trabajo.

Estos datos reflejan un escenario de estancamiento del mercado laboral formal en Santa Fe, en línea con la tendencia observada en varias provincias del país.

El panorama del empleo registrado en Argentina

A nivel nacional, el informe indica que 12,9 millones de personas tenían trabajo registrado en diciembre de 2025, cifra que se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al mismo mes del año anterior.

En comparación con noviembre de 2025 se registró una leve suba del 0,1%, equivalente a 14.100 trabajadores más con empleo formal en todo el país.

Dentro de ese total se contabilizaron:

10,07 millones de trabajadores asalariados registrados

2,85 millones de trabajadores independientes entre monotributistas y autónomos.

Sin embargo, el informe advierte que el empleo asalariado mostró una caída del 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos en relación con diciembre de 2024.

Caída del empleo privado formal en el país

El segmento más relevante del mercado laboral formal, el empleo asalariado en el sector privado, alcanzó 6,19 millones de trabajadores en diciembre de 2025, con una baja mensual del 0,2%, equivalente a 12.400 puestos menos.

Según el informe oficial, desde septiembre de 2023 el empleo privado formal atraviesa una etapa de destrucción neta de puestos de trabajo, aunque con algunos períodos de estabilidad y leves recuperaciones durante 2024 y comienzos de 2025.

En los últimos siete meses de 2025, entre junio y diciembre, el sector acumuló una pérdida de 96.800 empleos en todo el país.

Sectores con subas y bajas de empleo

El análisis por ramas de actividad muestra que la caída del empleo fue generalizada, aunque algunos sectores lograron incrementos durante diciembre.

Entre las actividades que aumentaron el empleo se destacan:

Pesca (+1,6%)

(+1,6%) Construcción (+0,6%)

(+0,6%) Enseñanza (+0,3%)

En contraste, las principales caídas del empleo formal se registraron en:

Explotación de minas y canteras (-1%)

(-1%) Hoteles y restaurantes (-0,6%)

(-0,6%) Industrias manufactureras (-0,5%)

(-0,5%) Intermediación financiera (-0,4%).

Cuál es el salario promedio de los trabajadores registrados

El informe también analiza la evolución de las remuneraciones en el sector formal.

En diciembre de 2025, la remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados alcanzó los $2.774.423, lo que representa un incremento interanual del 30,5%.

En tanto, la mediana salarial se ubicó en $2.151.088, con un aumento del 31,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Informe completo:

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