Santiago Sosa se recuperó de su lesión y podría ser titular en Racing

Luego de ser operado por una lesión en su rostro, el volante Santiago Sosa cuenta con chances de jugar el lunes cuando Racing reciba a River

El volante Santiago Sosa se encamina a volver a jugar con Racing este lunes frente a River, por lo octavos de final del Clausura, después de haberse sumado al grupo en los entrenamientos tras recibir el alta médica, luego de su operación por una fractura en el hueso malar derecho que le provocó Marcos Rojo de manera accidental.

Aunque todavía no está confirmada su presencia en el clásico que se llevará a cabo desde las 19.30, lo cierto es que las posibilidades continúan en crecimiento y el futbolista tiene muchas ganas de jugar, sumado a que desde el cuerpo técnico lo consideran clave.

De no mediar inconvenientes, Sosa podría ser parte del equipo titular del entrenador Gustavo Costas, pese a que llegará sin rodaje futbolístico porque no juega desde la ida de la semifinal frente a Flamengo por la Copa Libertadores, día en el que padeció el golpe de Rojo.

Durante los primeros entrenamientos en su vuelta, Sosa utilizó una máscara que en principio fue incómoda, ya que le impedía calcular bien, pero le hicieron cambios, la mejoraron y pudo moverse con cierta normalidad, sumado a que se acostumbró a esa protección, que tendrá que usarla frente a River.

Con su regreso, Costas recuperará un pilar en el once que contará con varias bajas porque están lesionados Franco Pardo, Elías Torres, Duvan Vergara, Rojo, Matías Zaracho y Luciano Vietto, mientras que hay otros que llegan entre algodones, como Agustín Almendra.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Maravilla Martínez, Tomás Conechny.