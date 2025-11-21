Uno Santa Fe | Ovación | Santiago Sosa

Santiago Sosa se recuperó de su lesión y podría ser titular en Racing

Luego de ser operado por una lesión en su rostro, el volante Santiago Sosa cuenta con chances de jugar el lunes cuando Racing reciba a River

21 de noviembre 2025 · 12:35hs
Santiago Sosa podría ser titular en el partido ante River.

Santiago Sosa podría ser titular en el partido ante River.

El volante Santiago Sosa se encamina a volver a jugar con Racing este lunes frente a River, por lo octavos de final del Clausura, después de haberse sumado al grupo en los entrenamientos tras recibir el alta médica, luego de su operación por una fractura en el hueso malar derecho que le provocó Marcos Rojo de manera accidental.

Sosa podría ser titular

Aunque todavía no está confirmada su presencia en el clásico que se llevará a cabo desde las 19.30, lo cierto es que las posibilidades continúan en crecimiento y el futbolista tiene muchas ganas de jugar, sumado a que desde el cuerpo técnico lo consideran clave.

De no mediar inconvenientes, Sosa podría ser parte del equipo titular del entrenador Gustavo Costas, pese a que llegará sin rodaje futbolístico porque no juega desde la ida de la semifinal frente a Flamengo por la Copa Libertadores, día en el que padeció el golpe de Rojo.

Durante los primeros entrenamientos en su vuelta, Sosa utilizó una máscara que en principio fue incómoda, ya que le impedía calcular bien, pero le hicieron cambios, la mejoraron y pudo moverse con cierta normalidad, sumado a que se acostumbró a esa protección, que tendrá que usarla frente a River.

Con su regreso, Costas recuperará un pilar en el once que contará con varias bajas porque están lesionados Franco Pardo, Elías Torres, Duvan Vergara, Rojo, Matías Zaracho y Luciano Vietto, mientras que hay otros que llegan entre algodones, como Agustín Almendra.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Maravilla Martínez, Tomás Conechny.

Santiago Sosa Racing River
Noticias relacionadas
colon revelo las cifras que pago por barreto, pereyra, yllana y moreno y fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia

Carlos Bianchi explicó el motivo por el cual no concurre a ver a Boca.

Bianchi: "No voy a ver a Boca por respeto al técnico que está trabajando"

angel di maria ya hablaba de un titulo que la afa oficializo despues y genero un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Lo último

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Último Momento
El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"