Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia.

El delantero Sebastián Villa realizó un posteo con tono a despedida de Independiente Rivadavia . A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, el colombiano le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en su vuelta al fútbol argentino, aunque desde el club mendocino aclararon que aún no está vendido.

El extremo de 29 años, que salió campeón de la Copa Argentina con la Lepra mendocina el 5 de noviembre pasado tras marcar el penal definitivo en la definición contra Argentinos Juniors, escribió un cálido posteo: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

Aunque el mensaje parece un adiós, desde Independiente le remarcaron a TyC Sports que todavía no está definido su futuro y el texto responde a algunas gestiones extrafutbolísticas que hizo el dirigente. No obstante, la información indica que dificilmente continúe.

Autor de 10 goles y 16 asistencias en 60 encuentros, todo indica que Villa, quien llegó a Independiente Rivadavia en julio de 2024, no seguiría en Independiente, pese a que tiene contrato hasta mediados de 2026, y sería transferido en el mercado de pases de este verano.

El colombiano fue incorporado por el conjunto cuyano tras su paso por Beroe de Bulgaria, donde arribó después de haberse ido de Boca en medio de problemas con la Justicia, ya que atravesó dos causas, una por violencia de género -de la que ya cumplió su condena- y otra por abuso sexual.

Luego de ser marginado por el Xeneize, se consideró libre y se marchó a Europa. En ese contexto, el conjunto azul y oro recurrió a la FIFA, que falló a favor del jugador y lo libró de una millonaria multa por incumplimiento de contrato.

Con respecto a lo futbolístico, el colombiano logró volver a su mejor nivel bajo las órdenes de Alfredo Berti y no se quedaría a jugar la Copa Libertadores del 2026, sino que tendría intenciones de buscar un nuevo destino para su carrera. Todavía no se sabe si será en el país o el exterior.